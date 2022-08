ONU: Rusia împiedică adoptarea unui text privind dezarmarea nucleară

Rusia a blocat ieri adoptarea unei declaraţii comune la încheierea conferinţei de revizuire a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP), denunţând termeni „politici”, informează AFP, citată de Agerpres.



Cei 191 de semnatari ai TNP, care are ca scop prevenirea răspândirii armelor nucleare, promovarea dezarmării totale şi promovarea cooperării în utilizarea paşnică a energiei nucleare, s-au reunit la sediul ONU din New York începând cu 1 august. Însă, în pofida unei luni de negocieri şi a unei sesiuni finale amânate pentru câteva ore vineri,”conferinţa nu este în măsură să ajungă la un acord”, a declarat preşedintele conferinţei, argentinianul Gustavo Zlauvinen, după intervenţia Rusiei.



Deciziile sunt luate prin consens, iar reprezentantul Rusiei, Igor Vişneveţki, a denunţat o lipsă de „echilibru” în proiectul final al textului de peste 30 de pagini.”Delegaţia noastră are o obiecţie cheie faţă de anumite paragrafe, care sunt neruşinat de politice”, a spus el, repetând de mai multe ori că Rusia nu a fost singura ţară care a avut obiecţii faţă de conţinutul documentului în general.



Potrivit unor surse apropiate negocierilor, Rusia s-a opus în mod deosebit paragrafelor referitoare la centrala nucleară ucraineană Zaporojie, ocupată de armata rusă.

