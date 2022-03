Analiză CNN: De ce Putin vizează civilii chiar dacă Zelensky pledează pentru discuții de pace

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski lansează cel mai fervent apel al său de până acum pentru discuții de încetare a focului cu Vladimir Putin, notează CNN.

Zelensky i-a spus duminică lui Fareed Zakaria de la CNN că este gata să vorbească cu Putin în orice moment. Oferta sa a venit la mai bine de trei săptămâni într-un război care pare să intre într-o etapă nouă, mult mai blocată pe câmpul de luptă. Și, în timp ce asta reprezintă un succes militar extraordinar pentru Ucraina depășită, va lăsa, de asemenea, orașele și oamenii mai vulnerabili în fața bombardamentelor brutale ale Rusiei.

„Este un impas. Dar ar trebui să remarcăm că este un impas sângeros”, a declarat duminică fostul director al CIA David Petraeus, un general pensionar care a servit în Irak și Afganistan, la emisiunea CNN „Starea Uniunii”. „De asemenea, fără îndoială, este o bătălie de uzură”.

Trupele Moscovei “sapă” în jurul Kievului pe fondul îndoielilor tot mai mari cu privire la capacitatea lor de a captura capitala. Lupte campale au loc în sud, unde rușii vizează accesul la Marea Neagră în orașele Mariupol și Odesa și în estul țării. Se pare că rușii au suferit pierderi grele împreună cu pierderea unui șir de ofițeri superiori. Iar Kremlinul recurge din ce în ce mai mult la baraje criminale de blocare de la rachete și artilerie și chiar, într-o escaladare alarmantă, la arme hipersonice, după ce așteptările lor inițiale au dispărut de un blitzkrieg care ar putea prelua rapid controlul Ucrainei.

Zelensky a spus că vrea să vorbească cu Putin

Atacul împotriva civililor pare să fie atât o încercare deliberată a Moscovei de a distruge moralul și rezistența remarcabile ale Ucrainei, cât și de a bombarda o națiune independentă, suverană, despre care Putin spune că nu are dreptul să existe.

Guvernele occidentale au răspuns aruncând rachete antitanc și antiaeriene în Ucraina, în ceea ce este acum un război proxy cu Rusia, care ar fi părut o perspectivă incredibilă cu doar câteva săptămâni în urmă.

Aceasta este situația tensionată care îl va întâmpina pe Joe Biden când va face cea mai importantă călătorie a unui președinte american în Europa din ultimii ani în această săptămână.

Înaintea misiunii lui Biden, acum apar câteva detalii despre potențialii parametri ai negocierilor care vizează încetarea focului. Zelenski vrea să discute în persoană cu liderul rus pentru a rezolva problemele.

„Sunt pregătit pentru negocieri cu el. Am fost pregătit în ultimii doi ani. Și cred că fără negocieri nu putem pune capăt acestui război”, a spus Zelenski.

„Cred că trebuie să folosim orice format, orice șansă pentru a avea posibilitatea de a negocia, posibilitatea de a vorbi cu Putin. Dar dacă aceste încercări eșuează, asta ar însemna că acesta este un al treilea război mondial”, a spus el.

Președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan, un membru al NATO care are și legături amicale cu Moscova, s-a oferit să-l găzduiască atât pe Zelenski, cât și pe Putin pentru a facilita negocierile pentru încheierea războiului. Dar toate gambiturile diplomatice internaționale nu au reușit până acum să facă nici măcar progrese minore cu Putin.

Obstacolele strategice în calea încheierii războiului

Există un scepticism larg răspândit că Putin, care are un istoric de a provoca un măcel civil în Siria și Cecenia, are vreo intenție de a vorbi despre pace. Deși există un argument puternic că Putin a calculat greșit și a vizat un dezastru strategic și economic asupra Rusiei, există și un scenariu în care continuarea războiului are sens în viziunea sa idiosincratică asupra lumii.

Nu există încă niciun semn că sancțiunile debilitante și pierderile grele rusești i-au schimbat calculele. Și distrugând orașe întregi ucrainene, războiul în stilul secolului al XX-lea și pedepsirea oamenilor săi fac o declarație dură cu privire la intoleranța lui față de extinderea NATO, un bloc la care Ucraina spera cândva să se alăture. Între timp, vastul exod de refugiați în Europa de Vest, va face presiuni asupra democrațiilor cărora le este dedicat destabilizarii și va amenința unul dintre cele mai mari triumfuri istorice ale politicii externe a SUA, o Europă liberă, sigură și pașnică timp de aproape 80 de ani după cel de-al Doilea Război Mondial. Și dacă ar exista un nou Război Rece cu Occidentul, inițiat de retorica înfricoșătoare a lui Putin despre armele nucleare, ar reînvia o perioadă în care Moscova ar putea deține puterea globală și ține ostatici rivalii cu amenințările sale de escaladare.

De asemenea, contravin speranțelor unei descoperiri imediate și schimbările naționale și geopolitice extraordinare cauzate de cea mai mare luptă terestră din Europa din anii 1940.

Putin a justificat războiul cu o versiune întortocheată a istoriei avertizând că Ucraina, un membru fondator al Uniunii Sovietice, nu are dreptul la suveranitatea sau independența sa și că ucrainenii sunt ruși din punct de vedere cultural și etnic.

Dar un sentiment de națiune ucraineană și de identificare cu europenii au fost consolidate de demonstrația extraordinară de unitate și rezistență în rândul civililor și de un efort masiv al UE de a sprijini Kievul și milioane de refugiați.

Ca urmare, orice soluție care implică separarea Ucrainei de Occident ar fi greu de vândut pentru Zelensky poporului său, mai ales după ce atât de mulți civili au fost uciși în lupta națiunii pentru viața sa.

Putin, după ce a pariat efectiv întreaga economie rusă lovită de sancțiuni și credibilitatea sa națională și internațională asupra invaziei, nu își poate permite să piardă. Asta înseamnă că va conduce negocieri grele, dacă în cele din urmă decide că este pregătit pentru diplomație.

Occidentul are nevoie ca Putin să fie perceput ca învins, deoarece urmărește să descurajeze și mai mult aventurismul rusesc, care ar putea declanșa o confruntare dezastruoasă între Moscova și Occident, care ar putea escalada într-un război nuclear.

„Putin nu trebuie să câștige acest război”, i-a spus duminică prim-ministrul Estoniei Kaja Kallas lui Jake Tapper de la CNN la „Starea Uniunii”.

