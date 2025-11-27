5.5 C
București
vineri, 28 noiembrie 2025
caută...
AcasăEconomieAutoIndustria auto europeană cere flexibilizarea tranziției către electromobilitate

Industria auto europeană cere flexibilizarea tranziției către electromobilitate

EconomieAutoȘtirile zilei
Actualizat:
Dana Macsim
de Dana Macsim
Mai mult de o cincime dintre mașinile noi vândute pe 18 piețe europene, inclusiv Marea Britanie, erau alimentate cu baterii

Sectorul se confruntă cu o cerere sub așteptări pentru vehicule electrice și cu o presiune competitivă tot mai puternică din China

În timp ce Bruxelles-ul pregătește pentru luna viitoare un nou set de politici pentru sectorul auto, constructorii europeni solicită o ajustare a regulilor care interzic vânzarea mașinilor cu motoare termice după 2035. Sectorul se confruntă cu o cerere sub așteptări pentru vehicule electrice și cu o presiune competitivă tot mai puternică din China, scrie Reuters.

Pe fondul transformărilor accelerate din piața auto, producătorii europeni de automobile așteaptă ca viitorul pachet legislativ al Comisiei Europene să introducă o serie de concesii privind termenul-limită din 2035 pentru oprirea comercializării mașinilor cu propulsie tradițională.

Producătorii au mizat în urmă cu câțiva ani pe o trecere rapidă către electrificare. Evoluția pieței nu a confirmat însă aceste planuri. Cererea pentru mașini electrice este în creștere, dar într-un ritm mult mai lent decât cel prognozat inițial, iar producătorii chinezi se extind agresiv în Europa, oferind modele la prețuri competitive.

Executivul european lucrează la un pachet de măsuri dedicat industriei auto, un domeniu considerat vital pentru economia UE, în contextul în care companiile se confruntă și cu costuri ridicate la energie, taxe la export în Statele Unite și concurență tot mai dură pe segmentul vehiculelor electrice.

Reprezentanții industriei, inclusiv grupurile germane și asociațiile de profil, cer modificarea strategiei europene privind eliminarea combustiei interne. Propunerile includ utilizarea combustibililor CO₂-neutri, păstrarea motoarelor termice adaptate pentru astfel de carburanţi și continuarea dezvoltării tehnologiilor hibride. Stellantis avertizează că fără o ajustare a regulilor actuale, industria riscă un declin dificil de reversat.

Producătorii europeni susțin că obiectivele climatice ar trebui corelate cu dinamica cererii de piață și cu accesibilitatea tehnologiilor. Ei solicită totodată programe de stimulare pentru achiziția de vehicule electrice și investiții suplimentare în infrastructura de încărcare.

Cota de piață a vehiculelor electrice a continuat să crească în acest an, însă diferențele între țările membre rămân considerabile, atât din perspectiva infrastructurii, cât și a costurilor pentru consumatori.

Decizia Comisiei Europene din luna următoare va clarifica dacă tranziția către eliminarea motorului termic va continua în forma stabilită în 2023 sau dacă va fi relaxată prin noi excepții și instrumente de sprijin pentru industrie.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube

Dana Macsim
Dana Macsimhttps://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.
Cele mai citite

Presa internațională, după demisia lui Ionuț Moșteanu: „Cu două zile înainte de a prezenta CE programul SAFE”

Politică Alexandru Stancu - 0
Ministrul Apărării din România, Ionuț Moșteanu, și-a înaintat vineri demisia, după ce au ieșit la iveală informații false în CV-ul său oficial, marcând al...

România și Italia au arestat 19 suspecți într-o operațiune de combatere a traficului de persoane

Justiție Alexandru Stancu - 0
Europol a sprijinit recent două operațiuni internaționale care au vizat rețele organizate de trafic de persoane și exploatare sexuală, coordonate în Franța, Spania, Italia...

Moment emoționant la Rotterdam! Robin van Persie și-a debutat fiul în meciul cu Celtic

Fotbal Dragos Soneriu - 0
Legenda „lalelelor” i-a oferit fiului său, Shaqueel, primele minute la echipa mare, într-un context dificil pentru formația olandeză.Robin van Persie (42 de ani), actualul...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.