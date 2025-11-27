Sectorul se confruntă cu o cerere sub așteptări pentru vehicule electrice și cu o presiune competitivă tot mai puternică din China

În timp ce Bruxelles-ul pregătește pentru luna viitoare un nou set de politici pentru sectorul auto, constructorii europeni solicită o ajustare a regulilor care interzic vânzarea mașinilor cu motoare termice după 2035. Sectorul se confruntă cu o cerere sub așteptări pentru vehicule electrice și cu o presiune competitivă tot mai puternică din China, scrie Reuters.

Pe fondul transformărilor accelerate din piața auto, producătorii europeni de automobile așteaptă ca viitorul pachet legislativ al Comisiei Europene să introducă o serie de concesii privind termenul-limită din 2035 pentru oprirea comercializării mașinilor cu propulsie tradițională.

Producătorii au mizat în urmă cu câțiva ani pe o trecere rapidă către electrificare. Evoluția pieței nu a confirmat însă aceste planuri. Cererea pentru mașini electrice este în creștere, dar într-un ritm mult mai lent decât cel prognozat inițial, iar producătorii chinezi se extind agresiv în Europa, oferind modele la prețuri competitive.

Executivul european lucrează la un pachet de măsuri dedicat industriei auto, un domeniu considerat vital pentru economia UE, în contextul în care companiile se confruntă și cu costuri ridicate la energie, taxe la export în Statele Unite și concurență tot mai dură pe segmentul vehiculelor electrice.

Reprezentanții industriei, inclusiv grupurile germane și asociațiile de profil, cer modificarea strategiei europene privind eliminarea combustiei interne. Propunerile includ utilizarea combustibililor CO₂-neutri, păstrarea motoarelor termice adaptate pentru astfel de carburanţi și continuarea dezvoltării tehnologiilor hibride. Stellantis avertizează că fără o ajustare a regulilor actuale, industria riscă un declin dificil de reversat.

Producătorii europeni susțin că obiectivele climatice ar trebui corelate cu dinamica cererii de piață și cu accesibilitatea tehnologiilor. Ei solicită totodată programe de stimulare pentru achiziția de vehicule electrice și investiții suplimentare în infrastructura de încărcare.

Cota de piață a vehiculelor electrice a continuat să crească în acest an, însă diferențele între țările membre rămân considerabile, atât din perspectiva infrastructurii, cât și a costurilor pentru consumatori.

Decizia Comisiei Europene din luna următoare va clarifica dacă tranziția către eliminarea motorului termic va continua în forma stabilită în 2023 sau dacă va fi relaxată prin noi excepții și instrumente de sprijin pentru industrie.

