Fondul Monetar Internaţional (FMI) trage un semnal de alarmă privind riscurile tot mai mari pentru economia globală, generate de noile tensiuni comerciale dintre Statele Unite şi China.

Avertismentul a fost transmis vineri de Krishna Srinivasan, directorul Departamentului Asia şi Pacific din cadrul FMI.

După câteva luni de aparentă stabilitate, relaţiile dintre cele două mari economii ale lumii s-au deteriorat.

Washingtonul a introdus noi restricţii tehnologice şi a propus tarife pentru navele chinezeşti care intră în porturile americane, în timp ce Beijingul a ripostat prin controale suplimentare la exporturile de pământuri rare şi materiale critice.

FMI: „Creşterea globală ar putea scădea cu 0,3 puncte procentuale”

„Dacă aceste riscuri se materializează sub forma unor tarife suplimentare şi a unor perturbări în lanţurile de aprovizionare, atunci creşterea economică ar putea fi mai mică cu 0,3 puncte procentuale. În cazul unor noi tensiuni, şi economia Chinei s-ar confrunta cu riscuri majore”, a declarat Srinivasan pentru Bloomberg.

Oficialul FMI a subliniat că regiunea Asia-Pacific rămâne rezilientă, dar impactul tarifelor şi al incertitudinii geopolitice începe să fie tot mai vizibil.

Prognoze în scădere pentru Asia

Potrivit celor mai noi estimări ale FMI, economia Asiei va creşte cu 4,5% în 2025, faţă de 4,6% în 2024, chiar dacă prognoza a fost revizuită în sus cu 0,6 puncte procentuale faţă de cea din aprilie, când preşedintele american Donald Trump a anunţat primele taxe vamale.

Pentru 2026, instituţia prevede o încetinire mai accentuată, la 4,1%.

FMI arată că dinamica economică a Asiei este susţinută în principal de exporturile solide, boom-ul tehnologic şi politicile macroeconomice relaxate.

Totuşi, riscurile rămân orientate în jos, avertizează instituţia, din cauza posibilei escaladări a tarifelor, creşterii primelor de risc şi majorării ratelor dobânzilor la nivel global.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.