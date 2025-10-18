Flăcările au izbucnit sâmbătă dimineață la subsolul unei clădiri de pe Calea Plevnei iar autoritățile au emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă.

Un incendiu a izbucnit sâmbătă la subsolul unei clădiri de pe Calea Plevnei, în Sectorul 6 al Capitalei, acolo unde funcționează un centru spa. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), în urma incidentului o persoană a suferit arsuri, iar alte 45 de persoane au fost evacuate în siguranță.

Reprezentanții ISUBIF au anunțat că incendiul a fost localizat pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați, iar echipele intervin pentru lichidarea flăcărilor și ventilarea spațiilor afectate.

„În acest moment, incendiul este localizat pe o suprafaţă de aproximativ 80 mp. Se lucrează la lichidarea acestuia şi la ventilarea spaţiilor.”, a transmis sursa citată.

Mesaj RO-ALERT și intervenție de amploare

În urma degajărilor masive de fum, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă, recomandând evitarea perimetrului și închiderea geamurilor.

IGSU a publicat mai multe actualizări pe pagina oficială de Facebook, precizând că:

45 de persoane au fost evacuate din clădire;

O persoană cu arsuri se află în grija echipajelor medicale aflate la locul intervenției;

Pentru localizarea și lichidarea incendiului s-a constituit un dispozitiv de intervenție din două direcții, pentru a permite accesul rapid al echipelor de pompieri;

În interior au fost formate echipe de căutare-salvare, care au verificat toate spațiile pentru identificarea eventualelor persoane rămase blocate.

