Numărul victimelor incendiului de la clubul de noapte din Macedonia de Nord a crescut la 63 marți, după ce un muzician a decedat din cauza rănilor suferite aproape șapte luni după tragedie, a anunțat procurorul țării, notează AFP.

Vladimir Blazev-Panco, cântăreț în vârstă de 46 de ani al trupei DNK, a murit la Skopje în cursul zilei, după ce fusese internat în spital din cauza rănilor grave, a confirmat procurorul.

Pe 16 martie, un incendiu izbucnit în timpul unui concert hip-hop în orașul Kocani, din estul țării, a provocat o busculadă în clubul de noapte supraaglomerat, soldându-se cu zeci de morți și aproape 200 de răniți.

Opt membri ai trupei au fost printre victimele incendiului, care a șocat mica țară balcanică. Flăcările au fost declanșate de artificii folosite în incinta clubului.

Procurorii au susținut că clubul nu respecta aproape niciun standard de siguranță.

La începutul acestei luni, o instanță a aprobat trimiterea în judecată a 34 de persoane, un pas esențial în procesul celor acuzați în unul dintre cele mai mortale incendii de cluburi din Europa. După aprobarea rechizitoriilor, un judecător urmează să stabilească data începerii procesului.

Printre cei inculpați se află un ministru în funcție, doi foști miniștri, proprietarul clubului, inspectorii de construcții și trei foști primari ai orașului Kocani.

Într-o anchetă separată privind corupția și crimele organizate, zeci de polițiști și oficiali au fost, de asemenea, conectați la incendiul fatal.

Părinții celor decedați și răniți, majoritatea cu vârste între 16 și 26 de ani, continuă să se adune în fiecare weekend pentru a cere, pașnic, dreptate.

