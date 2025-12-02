Guvernul a respins în bloc toate cele 42 de amendamente depuse de parlamentari la proiectul privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților.

Executivul a adoptat luni forma inițială a legii și urmează să își asume răspunderea în Parlament marți după-amiază.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că, în procedura de angajare a răspunderii, au fost analizate amendamente provenite de la mai multe grupuri politice, însă niciunul nu a fost considerat oportun.

„Au fost analizate cele 42 de amendamente… Toate amendamentele au fost respinse de guvern, astfel încât forma finală a proiectului de legi a fost adoptată”, a precizat aceasta.

Dogioiu a confirmat că premierul va merge în Parlament în cursul după-amiezii pentru a angaja răspunderea Guvernului asupra proiectului.

Potrivit programului oficial, procedura va avea loc imediat după ședința solemnă dedicată Zilei Naționale, programată la ora 14:30

A doua încercare de reformă, după respingerea la CCR

Este pentru a doua oară când Guvernul condus de Ilie Bolojan încearcă să treacă reforma pensiilor magistraților, după ce varianta anterioară a fost declarată neconstituțională de CCR, în principal pentru că executivul nu a așteptat avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

Deși avizul CSM este unul consultativ, instanța a decis că acesta trebuie solicitat înainte de adoptarea proiectului.

Termenul pentru depunerea amendamentelor a expirat marți, 2 decembrie, la ora 8:00.

Ce prevede noul proiect: vârsta de pensionare crește, iar cuantumul pensiilor este limitat

Proiectul de lege aprobat vineri include o serie de modificări semnificative în sistemul pensiilor de serviciu ale magistraților. Printre principalele prevederi:

Modificări în condițiile de pensionare

Introducerea unei referințe directe la vârsta standard de pensionare din sistemul public

Stabilirea vârstei minime de pensionare la 49 de ani, valabilă până la 31 decembrie 2026.

Impunerea unei vechimi totale de cel puțin 35 de ani în muncă.

Creșterea treptată a vârstei de pensionare cu un an pentru fiecare generație, până la atingerea vârstei de 65 de ani.

Reformarea sistemului de vechime asimilată

Perioada de 5 ani vechime în funcții asimilate va fi eliminată treptat până la 1 ianuarie 2036.

Reducerea se va face gradual: câte un an de vechime asimilată va fi scăzut o dată la doi ani.

Autoritățile justifică această etapizare prin necesitatea respectării principiului securității juridice.

Calculul pensiei și limitarea beneficiilor

Pensia va fi calculată la 55% din media indemnizațiilor brute și a sporurilor din ultimele 60 de luni de activitate.

Cuantumul net al pensiei de serviciu nu va putea depăși 70% din venitul net din ultima lună de activitate.

Bonificația de 1% și actualizarea pensiilor vor fi restrânse doar pentru persoanele care îndeplinesc deja condițiile de pensionare la momentul intrării în vigoare a legii.

