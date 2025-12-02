7.2 C
București
marți, 2 decembrie 2025
caută...
AcasăPoliticăGuvernul merge înainte cu reforma pensiilor magistraților: cu toate amendamentele respinse, urmează...

Guvernul merge înainte cu reforma pensiilor magistraților: cu toate amendamentele respinse, urmează asumarea în Parlament

PoliticăȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru
CCR rerformă pensii magistrați
CCR reformă pensii magistrați

Guvernul a respins în bloc toate cele 42 de amendamente depuse de parlamentari la proiectul privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților.

Executivul a adoptat luni forma inițială a legii și urmează să își asume răspunderea în Parlament marți după-amiază.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că, în procedura de angajare a răspunderii, au fost analizate amendamente provenite de la mai multe grupuri politice, însă niciunul nu a fost considerat oportun.

„Au fost analizate cele 42 de amendamente… Toate amendamentele au fost respinse de guvern, astfel încât forma finală a proiectului de legi a fost adoptată”, a precizat aceasta.

Dogioiu a confirmat că premierul va merge în Parlament în cursul după-amiezii pentru a angaja răspunderea Guvernului asupra proiectului.

Potrivit programului oficial, procedura va avea loc imediat după ședința solemnă dedicată Zilei Naționale, programată la ora 14:30

A doua încercare de reformă, după respingerea la CCR

Este pentru a doua oară când Guvernul condus de Ilie Bolojan încearcă să treacă reforma pensiilor magistraților, după ce varianta anterioară a fost declarată neconstituțională de CCR, în principal pentru că executivul nu a așteptat avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

Deși avizul CSM este unul consultativ, instanța a decis că acesta trebuie solicitat înainte de adoptarea proiectului.

Termenul pentru depunerea amendamentelor a expirat marți, 2 decembrie, la ora 8:00.

Ce prevede noul proiect: vârsta de pensionare crește, iar cuantumul pensiilor este limitat

Proiectul de lege aprobat vineri include o serie de modificări semnificative în sistemul pensiilor de serviciu ale magistraților. Printre principalele prevederi:

  • Modificări în condițiile de pensionare
  • Introducerea unei referințe directe la vârsta standard de pensionare din sistemul public
  • Stabilirea vârstei minime de pensionare la 49 de ani, valabilă până la 31 decembrie 2026.
  • Impunerea unei vechimi totale de cel puțin 35 de ani în muncă.
  • Creșterea treptată a vârstei de pensionare cu un an pentru fiecare generație, până la atingerea vârstei de 65 de ani.

Reformarea sistemului de vechime asimilată

  • Perioada de 5 ani vechime în funcții asimilate va fi eliminată treptat până la 1 ianuarie 2036.
  • Reducerea se va face gradual: câte un an de vechime asimilată va fi scăzut o dată la doi ani.
  • Autoritățile justifică această etapizare prin necesitatea respectării principiului securității juridice.

Calculul pensiei și limitarea beneficiilor

  • Pensia va fi calculată la 55% din media indemnizațiilor brute și a sporurilor din ultimele 60 de luni de activitate.
  • Cuantumul net al pensiei de serviciu nu va putea depăși 70% din venitul net din ultima lună de activitate.
  • Bonificația de 1% și actualizarea pensiilor vor fi restrânse doar pentru persoanele care îndeplinesc deja condițiile de pensionare la momentul intrării în vigoare a legii.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
Cele mai citite

Surpriză majoră în naționala Camerunului! Un portar din SuperLiga merge la CAN, iar Andre Onana rămâne acasă

Fotbal Dragos Soneriu - 0
Devis Epassy, legitimat la Dinamo, a fost convocat pentru Cupa Africii pe Națiuni, în timp ce Andre Onana nu a prins lotul.Naționala Camerunului a...

Furt alarmant în Germania: 20.000 de cartușe militare au dispărut dintr-un camion nesupravegheat

Internațional Narcis Rosioru - 0
Un transport de muniție aparținând armatei germane a fost furat săptămâna trecută, în timp ce se afla în grija unei firme civile de curierat,...

Prada finalizează achiziția rivalului său extravagant, Versace

Economie Alexandru Stancu - 0
Grupul italian de modă Prada a anunțat marți finalizarea achiziției rivalului său mai mic, Versace, tranzacție anunțată la începutul acestui an pentru 1,25 miliarde...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.