Guvernul a respins în bloc toate cele 42 de amendamente depuse de parlamentari la proiectul privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților.
Executivul a adoptat luni forma inițială a legii și urmează să își asume răspunderea în Parlament marți după-amiază.
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că, în procedura de angajare a răspunderii, au fost analizate amendamente provenite de la mai multe grupuri politice, însă niciunul nu a fost considerat oportun.
„Au fost analizate cele 42 de amendamente… Toate amendamentele au fost respinse de guvern, astfel încât forma finală a proiectului de legi a fost adoptată”, a precizat aceasta.
Dogioiu a confirmat că premierul va merge în Parlament în cursul după-amiezii pentru a angaja răspunderea Guvernului asupra proiectului.
Potrivit programului oficial, procedura va avea loc imediat după ședința solemnă dedicată Zilei Naționale, programată la ora 14:30
A doua încercare de reformă, după respingerea la CCR
Este pentru a doua oară când Guvernul condus de Ilie Bolojan încearcă să treacă reforma pensiilor magistraților, după ce varianta anterioară a fost declarată neconstituțională de CCR, în principal pentru că executivul nu a așteptat avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
Deși avizul CSM este unul consultativ, instanța a decis că acesta trebuie solicitat înainte de adoptarea proiectului.
Termenul pentru depunerea amendamentelor a expirat marți, 2 decembrie, la ora 8:00.
Ce prevede noul proiect: vârsta de pensionare crește, iar cuantumul pensiilor este limitat
Proiectul de lege aprobat vineri include o serie de modificări semnificative în sistemul pensiilor de serviciu ale magistraților. Printre principalele prevederi:
- Modificări în condițiile de pensionare
- Introducerea unei referințe directe la vârsta standard de pensionare din sistemul public
- Stabilirea vârstei minime de pensionare la 49 de ani, valabilă până la 31 decembrie 2026.
- Impunerea unei vechimi totale de cel puțin 35 de ani în muncă.
- Creșterea treptată a vârstei de pensionare cu un an pentru fiecare generație, până la atingerea vârstei de 65 de ani.
Reformarea sistemului de vechime asimilată
- Perioada de 5 ani vechime în funcții asimilate va fi eliminată treptat până la 1 ianuarie 2036.
- Reducerea se va face gradual: câte un an de vechime asimilată va fi scăzut o dată la doi ani.
- Autoritățile justifică această etapizare prin necesitatea respectării principiului securității juridice.
Calculul pensiei și limitarea beneficiilor
- Pensia va fi calculată la 55% din media indemnizațiilor brute și a sporurilor din ultimele 60 de luni de activitate.
- Cuantumul net al pensiei de serviciu nu va putea depăși 70% din venitul net din ultima lună de activitate.
- Bonificația de 1% și actualizarea pensiilor vor fi restrânse doar pentru persoanele care îndeplinesc deja condițiile de pensionare la momentul intrării în vigoare a legii.
