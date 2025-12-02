Proiectul stabilește formula de pensionare a magistraților și modul de calcul al pensiei, însă documentul a primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii

Senatorii și deputații se întâlnesc, marți, într-o ședință solemnă dedicată Zilei Naționale a României, după ceremoniile militare și religioase desfășurate în întreaga țară pe 1 Decembrie. Imediat după încheierea evenimentului festiv, Executivul va folosi din nou procedura angajării răspunderii, de această dată pentru proiectul care schimbă regulile, privind pensiile de serviciu ale magistraților.

Programul oficial anunță că ședința solemnă a Camerelor reunite va începe la ora 14.30 și este consacrată celebrării Zilei Naționale. După finalizarea acesteia, Parlamentul va continua cu o altă ședință comună, în cadrul căreia Guvernul își va asuma răspunderea asupra modificărilor legislative din domeniul pensiilor de serviciu, proiect trimis deja în forurile consultative ale justiției.

Proiectul stabilește formula de pensionare a magistraților și modul de calcul al pensiei, însă documentul a primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Avizul nu are caracter obligatoriu, dar este necesar în urma deciziilor recente ale Curții Constituționale, care a respins o versiune anterioară a legii, tocmai pentru că Executivul nu a solicitat punctul de vedere al CSM. Amendamentele parlamentarilor pot fi trimise până marți dimineață, la ora 8.00.

Guvernul a adoptat proiectul privind pensiile magistraților la finalul săptămânii trecute. Documentul prevede creșterea graduală a vârstei de pensionare cu câte un an pentru fiecare generație și plafonarea pensiei nete la 70% din venitul net, obținut în ultima lună de activitate.

Angajarea răspunderii de către Guvern este prevăzută de articolul 114 din Constituție: dacă, în termen de trei zile, nu trece o moțiune de cenzură, legea este considerată adoptată. În cazul trimiterii la reexaminare de către președinte, dezbaterea se reia în plenul comun.

Cabinetul Bolojan a folosit deja această procedură pentru două seturi de măsuri destinate reducerii deficitului bugetar. De fiecare dată, opoziția a încercat să blocheze pachetele prin moțiuni de cenzură, însă acestea au fost respinse. Executivul intenționează să recurgă din nou la acest mecanism și pentru proiectul de reformă administrativă, amânat până acum, din cauza divergențelor din Coaliție.

