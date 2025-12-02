7.4 C
București
marți, 2 decembrie 2025
caută...
AcasăPoliticăParlamentul marchează Ziua Naţională. Guvernul îşi angajează răspunderea pe legea pensiilor magistraţilor

Parlamentul marchează Ziua Naţională. Guvernul îşi angajează răspunderea pe legea pensiilor magistraţilor

PoliticăȘtirile zilei
Actualizat:
Dana Macsim
de Dana Macsim

Proiectul stabilește formula de pensionare a magistraților și modul de calcul al pensiei, însă documentul a primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii

Senatorii și deputații se întâlnesc, marți, într-o ședință solemnă dedicată Zilei Naționale a României, după ceremoniile militare și religioase desfășurate în întreaga țară pe 1 Decembrie. Imediat după încheierea evenimentului festiv, Executivul va folosi din nou procedura angajării răspunderii, de această dată pentru proiectul care schimbă regulile, privind pensiile de serviciu ale magistraților.

Programul oficial anunță că ședința solemnă a Camerelor reunite va începe la ora 14.30 și este consacrată celebrării Zilei Naționale. După finalizarea acesteia, Parlamentul va continua cu o altă ședință comună, în cadrul căreia Guvernul își va asuma răspunderea asupra modificărilor legislative din domeniul pensiilor de serviciu, proiect trimis deja în forurile consultative ale justiției.

Proiectul stabilește formula de pensionare a magistraților și modul de calcul al pensiei, însă documentul a primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Avizul nu are caracter obligatoriu, dar este necesar în urma deciziilor recente ale Curții Constituționale, care a respins o versiune anterioară a legii, tocmai pentru că Executivul nu a solicitat punctul de vedere al CSM. Amendamentele parlamentarilor pot fi trimise până marți dimineață, la ora 8.00.

Guvernul a adoptat proiectul privind pensiile magistraților la finalul săptămânii trecute. Documentul prevede creșterea graduală a vârstei de pensionare cu câte un an pentru fiecare generație și plafonarea pensiei nete la 70% din venitul net, obținut în ultima lună de activitate.

Angajarea răspunderii de către Guvern este prevăzută de articolul 114 din Constituție: dacă, în termen de trei zile, nu trece o moțiune de cenzură, legea este considerată adoptată. În cazul trimiterii la reexaminare de către președinte, dezbaterea se reia în plenul comun.

Cabinetul Bolojan a folosit deja această procedură pentru două seturi de măsuri destinate reducerii deficitului bugetar. De fiecare dată, opoziția a încercat să blocheze pachetele prin moțiuni de cenzură, însă acestea au fost respinse. Executivul intenționează să recurgă din nou la acest mecanism și pentru proiectul de reformă administrativă, amânat până acum, din cauza divergențelor din Coaliție.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube

Dana Macsim
Dana Macsimhttps://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.
Cele mai citite

OPEC+ menține producția de petrol neschimbată pentru începutul lui 2026, mizând pe stabilitate

Economie Dana Macsim - 0
Decizia vine pe fondul temerilor privind un posibil excedent global de petrol și al fluctuațiilor recente ale cereriiOPEC+ a anunțat că va menține neschimbate...

Pieţele europene intră în decembrie cu ezitări, pe fondul temerilor, privind dobânzile şi sectorul tech

Economie Dana Macsim - 0
Acţiunile producătorilor de armament au scăzut vizibil, în contextul evoluţiilor legate de negocierile, privind războiul din UcrainaAcţiunile listate pe marile burse europene au deschis...

Hermannstadt intră în haos! Marius Măldărășanu pleacă, iar clubul negociază deja cu noul antrenor

Fotbal Dragos Soneriu - 0
Marius Măldărășanu nu a mai făcut deplasarea cu echipa și își încheie mandatul la Sibiu.Hermannstadt trece printr-o schimbare majoră pe banca tehnică, după ce...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.