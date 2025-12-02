Lukoil operează în România rafinăria Petrotel Ploiești, o rețea de peste 300 de stații de carburanți, unități de trading de petrol și gaze, precum și participații în concesiuni offshore din Marea Neagră

Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care îi permite să decidă, din proprie inițiativă, aplicarea unui regim special de supraveghere pentru firmele din România vizate indirect de sancțiuni economice impuse de alte state, sancțiuni care nu sunt obligatorii la nivel național, dar produc efecte pe piața locală. Măsura vine pe fondul restricțiilor impuse în SUA grupului petrolier rus Lukoil, scrie profit.ro.

Executivul va putea desemna supraveghetori care să monitorizeze activitatea companiilor aflate în atenție, cu rolul de a identifica posibile relații comerciale cu entități sancționate și de a aviza toate tranzacțiile și plățile externe ale acestora. Până acum, legislația permitea instituirea unui astfel de regim, doar la solicitarea firmelor controlate de acționari supuși sancțiunilor. Noua ordonanță extinde această posibilitate, permițând autorităților să acționeze fără cererea companiei.

Lukoil operează în România rafinăria Petrotel Ploiești, o rețea de peste 300 de stații de carburanți, unități de trading de petrol și gaze, precum și participații în concesiuni offshore din Marea Neagră. Ministrul Energiei a anunțat recent că trei investitori și-au exprimat interesul pentru achiziția activelor locale ale Lukoil.

Potrivit notei de fundamentare, Guvernul va putea institui supravegherea extinsă atunci când sancțiunile străine generează efecte economice semnificative în România: distorsionarea unui sector, afectarea unui operator cheie sau riscuri pentru securitatea energetică.

Supraveghetorul desemnat va avea dreptul să participe la ședințele interne ale companiei, acces la documentele financiare și juridice și obligația de a raporta Guvernului orice potențiale nereguli. Tot el va aviza fiecare tranzacție sau plată externă. Indemnizația minimă pentru această funcție va fi de 10.000 lei brut, cost suportat de compania supravegheată. În același timp, firmele vizate vor trebui să permită accesul la documente, la sediile de lucru și să consulte supraveghetorul înainte de orice operațiune externă.

Executivul justifică măsura prin necesitatea de a limita efectele colaterale ale sancțiunilor externe asupra economiei românești, de a proteja locurile de muncă și de a conserva stabilitatea energetică. Proiectul are și o componentă strategică: creșterea atractivității României pentru investitori din state cu interese similare.

