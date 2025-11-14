Lukoil caută noi cumpărători pentru activele externe, după sancțiunile impuse de SUA și Marea Britanie și eșecul tranzacției cu Gunvor

Gigantul petrolier rus Lukoil, al doilea cel mai mare producător de petrol din Rusia, a anunțat vineri că poartă discuții cu mai mulți potențiali cumpărători pentru activele sale din străinătate, în contextul noilor sancțiuni impuse luna trecută de Statele Unite și Marea Britanie. Procesul vine și după prăbușirea acordului cu traderul elvețian Gunvor, care trebuia să preia portofoliul internațional al companiei, notează Reuters.

„Tranzacția specifică va fi anunțată după finalizarea acordurilor și obținerea aprobărilor de reglementare necesare”, a transmis Lukoil într-un comunicat.

Compania subliniază că obiectivul este ca operațiunile activelor să continue fără întreruperi pe perioada vânzării, pentru a evita perturbări în aprovizionarea cu resurse energetice în țările unde activele sunt prezente și pentru a proteja locurile de muncă.

La începutul lunii trecute, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a anunțat un nou set de sancțiuni îndreptate împotriva marilor producători de petrol din Rusia, Lukoil și Rosneft, în încercarea de a spori presiunea asupra președintelui Vladimir Putin pentru a opri ofensiva militară din Ucraina.

OFAC a emis, de asemenea, o licență generală prin care companiile străine au la dispoziție până la 21 noiembrie pentru a finaliza tranzacțiile aflate în derulare cu Lukoil, inclusiv potențiale achiziții ale activelor sale internaționale.

Acordul cu Gunvor s-a prăbușit din cauza opoziției Washingtonului

Inițial, Lukoil ajunsese la un acord pentru vânzarea activelor sale din străinătate către Gunvor, una dintre cele mai mari case de trading de mărfuri la nivel global. Tranzacția a fost însă abandonată la începutul lunii, după ce Trezoreria americană a transmis clar că se opune preluării, în contextul noilor restricții.

Cu deal-ul Gunvor ieșit din joc, Lukoil încearcă acum să găsească rapid alți cumpărători, pentru a respecta termenele impuse de sancțiuni și pentru a evita izolarea completă a operațiunilor sale internaționale.

Compania nu a oferit detalii despre potențialii investitori, însă a promis că va anunța public tranzacția de îndată ce negocierile se vor încheia și autoritățile vor da undă verde.

