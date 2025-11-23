Confirmarea a fost transmisă, în aceeași zi în care rafinăria Petrotel din România a intrat pe lista entităților sancționate de Washington

Grupul de investiții International Holding Company (IHC) din Abu Dhabi a informat oficial Trezoreria Statelor Unite că este interesat să preia activele internaționale ale Lukoil, companie petrolieră rusă, plasată recent sub sancțiuni americane. Confirmarea a fost transmisă agenției Reuters, în aceeași zi în care rafinăria Petrotel din România a intrat pe lista entităților sancționate de Washington, amplificând incertitudinile legate de operațiunile rusești în Europa.

IHC, condus de un membru al familiei conducătoare a Emiratelor Arabe Unite, se înscrie astfel pe lista lungă a potențialilor cumpărători ai portofoliului global al Lukoil. Printre competitori se află giganții americani ExxonMobil și Chevron, dar și fondul de investiții Carlyle. Activele rusești au devenit disponibile, după ce SUA au respins oferta traderului elvețian Gunvor și au impus noi măsuri restrictive asupra sectorului energetic din Rusia, accelerate de contextul războiului din Ucraina.

Companiile interesate au timp până pe 13 decembrie să discute cu Lukoil, unele tranzacții urmând să necesite aprobarea directă a autorităților americane. IHC a confirmat oficial doar transmiterea intenției de achiziție, fără detalii suplimentare, însă interesul său este considerat un semnal al strategiei Emiratelor, de a-și extinde influența în industria globală a energiei.

Sancțiunile recente au lovit puternic Lukoil, ale cărei operațiuni externe reprezintă aproximativ 0,5% din producția mondială de petrol. Grupul operează trei rafinării europene, inclusiv Petrotel în România și unitatea de la Burgas, în Bulgaria, și deține participații în zăcăminte din Asia Centrală, Orientul Mijlociu, Africa și America Latină, precum și rețele de benzinării în mai multe state, între care și SUA. Blocajele financiare și restricțiile asociate sancțiunilor au început deja să afecteze funcționarea acestor unități.

În România, sancțiunile asupra Petrotel au intrat în vigoare vineri seara, în timp ce rețeaua de benzinării Lukoil va intra sub incidența acestora, începând cu 13 decembrie. Rafinăria se află în prezent în mentenanță, iar autoritățile nu au clarificat efectele directe asupra celor aproximativ 500 de angajați. Primarul Nicușor Dan a declarat că, pe termen scurt, „nu se va întâmpla nimic dramatic”, însă plățile, livrările și contractele legate de rafinărie sunt deja blocate, ceea ce complică perspectiva reluării operării.

Pe piața locală, Lukoil controlează rafinăria Petrotel, rețeaua de circa 320 de stații Lukoil România și compania Litasco SA Geneva Sucursala București, activă în comerțul angro cu combustibili. Deține, de asemenea, o participație majoritară în perimetrul Trident din Marea Neagră, alături de Romgaz.

