Guvernul a decis joi, prin ordonanță de urgență, să amâne cu șase luni termenul de aplicare a noilor tarife rutiere pentru vehiculele de transport marfă pe rețeaua de drumuri naționale, de la 1 ianuarie 2026 la 1 iulie 2026.

„Dispozițiile se referă la aplicarea rovinietei asupra tuturor categoriilor de vehicule înmatriculate care circulă pe rețeaua de drumuri naționale din România, la aplicarea TollRo — tariful de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România — și a sistemului de tarifare rutieră electronică în România (STRR)”, anunță Guvernul.

Caracteristicile și obiectivele sistemului electronic de tarifare

Guvernul explică că STRR trebuie să aibă funcționalități similare cu cele ale sistemelor europene de tarifare rutieră electronică și să fie integrat cu acestea în cadrul Serviciului European de Tarifare Rutieră (SETRE).

Decizia a fost luată pentru a permite o implementare etapizată, ce include dezvoltarea soluției informatice, achiziția echipamentelor pentru control și construirea infrastructurii necesare.

Finanțare și etapele de implementare

Prin Hotărârea Guvernului nr. 589/2025, s-au deschis sursele de finanțare și s-a aprobat semnarea contractului pentru realizarea sistemului de tarifare electronică.

„Noul sistem va include atât funcționalitățile sistemului actual (SIEGMCR), inclusiv migrarea datelor, cât și opțiuni specifice pentru colectarea tarifelor de trecere pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA > 3,5 tone”, menționează sursa oficială.

