Gabriel Andronache, vicepreședinte PNL, spune că soluția rapidă pentru Pachetul 2 de reforme este asumarea răspunderii Guvernului în Parlament.

Vicepreședintele PNL Gabriel Andronache a scris pe Facebook că soluția rapidă pentru adoptarea Pachetului 2 este asumarea răspunderii Guvernului în Parlament, avertizând că orice tergiversare va aduce costuri mari pentru România.

PNL este primul partid care a decis în unanimitate, în forurile interne, susținerea Pachetului 2 de reforme, a precizat Gabriel Andronache, vicepreședinte al formațiunii.

El a făcut apel la partenerii din Coaliție să adopte aceeași poziție și să nu amâne deciziile.

„Soluția corectă și rapidă pentru Pachetul 2 este asumarea răspunderii Guvernului în Parlament săptămâna viitoare. Orice tergiversare ne plasează pe o curbă de risc sporit din punct de vedere bugetar și economic. Dacă acest guvern nu e susținut să facă ce trebuie, prețul tergiversării va fi mare pentru țară”, a scris Andronache.

El a avertizat și asupra existenței unui „curent anti-reformist” care ar încerca să blocheze schimbările. „PNL nu va permite acest lucru; scopul acestei guvernări este să promoveze reforme reale, nu să mimeze reformele”, a adăugat liderul liberal.

