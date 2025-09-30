Google transformă căutarea vizuală: noul AI Mode permite căutări conversaționale și mai intuitive pentru cumpărături online

Google a lansat o actualizare majoră pentru funcția sa AI Mode, menită să facă experiența de căutare prin imagini mai naturală și mai apropiată de un dialog real. Începând de săptămâna aceasta, utilizatorii din SUA pot căuta produse sau inspirații vizuale folosind descrieri conversaționale și imagini de referință, fără a se mai limita la filtre tradiționale precum culoare, mărime sau brand, notează The Verge.

O căutare ca între prieteni

Potrivit companiei, AI Mode le permite oamenilor să descrie ceea ce își doresc „așa cum ar vorbi cu un prieten”. De exemplu, un utilizator poate introduce în căutare expresia „blugi barrel care să nu fie prea largi”, iar apoi să își rafineze rezultatele adăugând cerințe suplimentare precum „vreau mai degrabă lungime până la gleznă” sau „arată-mi variante în stil acid-wash”.

Sistemul va genera o selecție relevantă de produse ce pot fi achiziționate direct de la retaileri listați în rezultate, simplificând procesul de cumpărare.

Căutare prin imagini și combinații vizuale

Actualizarea aduce și posibilitatea de a porni căutarea cu o imagine de referință – fie încărcată din galerie, fie realizată pe loc cu camera telefonului. AI Mode va afișa articole similare vizual, dar și opțiuni rafinate pe baza unor descrieri suplimentare. De asemenea, funcția poate fi folosită pentru explorare generală, precum găsirea de idei de design interior.

Tehnologia din spatele schimbării

Google explică faptul că noul sistem se bazează pe integrarea dintre Google Search cu Lens, căutarea prin imagini și capabilitățile multimodale avansate ale Gemini 2.5. Astfel, AI Mode poate interpreta detalii subtile și obiecte secundare dintr-o fotografie pentru a livra rezultate mai precise și mai nuanțate.

Disponibilitate

Funcția de căutare conversațională prin imagini este lansată în această săptămână pentru utilizatorii din SUA, în limba engleză. Compania avertizează însă că implementarea se face treptat, iar noile capabilități pot dura câteva zile până să devină vizibile pentru toți utilizatorii.

