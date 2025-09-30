Fondatorul Spotify, Daniel Ek, renunță la funcția de CEO după aproape 20 de ani, dar rămâne în conducerea companiei

Compania suedeză Spotify, lider global în domeniul streamingului audio, a anunțat marți că fondatorul său, Daniel Ek, va renunța la funcția de director general după aproape două decenii în fruntea firmei. Ek nu părăsește însă compania, urmând să își continue activitatea în calitate de președinte executiv, rol care îi va permite să influențeze direcția strategică a platformei pe termen lung.

O nouă formulă de conducere

Începând cu 1 ianuarie 2026, Spotify va fi condus de un model de co-CEO, format din Gustav Söderström, director de produs și tehnologie, și Alex Norström, director de afaceri. Cei doi, care ocupă deja funcțiile de copreședinți, au preluat încă din 2023 mare parte din atribuțiile de strategie și operațiuni, ceea ce face ca tranziția să fie mai degrabă o oficializare a realității existente.

Declarațiile lui Daniel Ek

Într-un mesaj adresat angajaților și investitorilor, Daniel Ek a explicat că schimbarea „nu face decât să alinieze titlurile cu modul în care compania funcționează deja”. În noua sa poziție de președinte executiv, el va continua să reprezinte Spotify în relația cu guvernele și investitorii internaționali și va rămâne implicat activ în procesul decizional.

CITEȘTE ȘI – Opera lansează oficial Neon, primul său browser AI

Ek a subliniat că nu se retrage din viziunea pe termen lung a companiei: „Voi continua să împing limitele, să ne uităm după ce se află după colț și să rămânem concentrați pe viitor.”

Noi oportunități pentru platformă

Fondatorul Spotify a identificat două direcții majore de creștere: piețele emergente din Asia și Africa, unde streamingul muzical nu este încă pe deplin răspândit, și integrarea accelerată a inteligenței artificiale în experiența utilizatorului.

Lansată acum aproape 20 de ani la Stockholm, Spotify a revoluționat industria muzicală, punând bazele modelului de abonament lunar pentru acces la un catalog uriaș de conținut. Astăzi, platforma are peste 700 de milioane de abonați activi, o bibliotecă de peste 100 de milioane de melodii, 7 milioane de podcasturi și aproximativ 350.000 de audiobooks, devenind un ecosistem multimedia complet.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.