Germania ridică restricțiile privind exporturile militare către Israel după stabilizarea încetării focului în Gaza

Guvernul german a anunțat luni că va ridica, începând cu 24 noiembrie, restricțiile impuse exporturilor de echipamente militare către Israel, măsură implementată la începutul lunii august în contextul ofensivei din Gaza.

Cancelarul Friedrich Merz declarase atunci că Berlinul nu va aproba nicio livrare de echipament militar care ar putea fi utilizat în Fâșia Gaza „până la noi ordine”, după decizia cabinetului israelian de a prelua controlul asupra orașului Gaza.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Sebastian Hille, a explicat că decizia survine pe fondul stabilizării încetării focului în vigoare din 10 octombrie. „Situația s-a stabilizat fundamental, iar aceasta este baza pentru ridicarea restricțiilor”, a spus Hille, subliniind că Germania se așteaptă ca toate părțile să respecte acordurile: menținerea încetării focului, continuarea fluxului de ajutor umanitar și derularea procesului în mod ordonat.

Oficialul german nu a comentat dacă Israelul a solicitat livrări de echipament militar în perioada în care restricțiile au fost active.

După 24 noiembrie, exporturile vor fi evaluate individual, conform procedurilor standard ale Germaniei în materie de transferuri militare.

Decizia Berlinului este notabilă, în condițiile în care Germania este unul dintre cei mai consecvenți aliați ai Israelului. Ministrul israelian de externe, Gideon Saar, a salutat anunțul într-o postare pe X, îndemnând și alte guverne să adopte o poziție similară.

