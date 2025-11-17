Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a lansat luni un avertisment dur privind intențiile Rusiei, sugerând că Moscova ar putea încerca să testeze reacția NATO „în următorii doi sau patru ani”.

Oficialul a menționat că un astfel de scenariu ar putea include un atac al Rusiei asupra uneia dintre țările baltice.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței „Apărarea ţărilor baltice în 2025: lecţii de război din Ucraina”, desfășurată la Vilnius.

Kubilius a precizat că îngrijorările sunt alimentate de „declaraţiile publice ale serviciilor (europene) de informaţii, inclusiv din Germania, Danemarca, Finlanda, Ţările de Jos şi din regiunea (baltică), potrivit cărora Putin ar putea fi gata să testeze aplicarea Articolului 5 (din Tratatul NATO) în următorii doi sau patru ani, înainte de 2030”.

„Putem doar presupune că, într-un astfel de caz, statele baltice vor fi una dintre ţintele preferate ale noii agresiuni a Kremlinului. Va fi o agresiune şi împotriva întregii NATO şi a întregii Uniuni Europene”, a declarat comisarul.

„Să-i întrebăm pe ucraineni cum să fim pregătiți”

Kubilius a subliniat că Uniunea Europeană și NATO trebuie să accelereze eforturile de consolidare defensivă, învățând direct din experiența recentă a Ucrainei.

„Mesajul meu principal astăzi este: să-i întrebăm pe ucraineni cum să fim pregătiţi pentru apărare şi cum ne pot ajuta să fim pregătiţi”, a spus el.

Oficialul a criticat ritmul lent de reacție al statelor europene, menționând că a durat ani „pentru a înţelege că nu suntem pregătiţi să detectăm dronele ruseşti şi să le distrugem cu mijloace eficiente din punct de vedere al costurilor, în ciuda faptului că toţi am fost martori la utilizarea masivă a dronelor pe frontul ucrainean”.

Avertisment privind „ziua X”

Comisarul european pentru apărare a avertizat și asupra capacității actuale a armatei ruse, pe care o consideră mult mai puternică decât în momentul declanșării invaziei din Ucraina.

„Trebuie să ne amintim că, dacă va veni ziua X şi Putin va decide să testeze Articolul 5 undeva în regiunea baltică, ne vom confrunta cu agresiunea unei armate ruse testate în luptă, care este acum mult mai puternică decât era în februarie 2022 şi care este capabilă să utilizeze milioane de drone”, a spus Kubilius.

El a încheiat cu o întrebare retorică, menită să sublinieze lipsa de pregătire a regiunii:

„Suntem cu adevărat pregătiţi pentru o astfel de zi X, în ciuda faptului că nu avem armate testate în luptă în statele baltice?”

