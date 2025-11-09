Germania pregătește achiziții militare de peste 3,4 miliarde de dolari pentru întărirea apărării

Inițiativa se înscrie în strategia Berlinului de modernizare accelerată a armatei și de întărire a capacităților militare

Guvernul german se pregătește să aprobe un nou pachet major de investiții în apărare, în valoare totală de peste 3,47 miliarde de dolari, care include achiziția a 20 de elicoptere ușoare de luptă produse de Airbus SE, potrivit unui document intern citat de Bloomberg News.

Parlamentul federal urmează să discute și să aprobe pachetul într-o ședință cu ușile închise programată pentru miercuri, conform sursei.

Pe lângă contractul cu Airbus, planul de cheltuieli mai prevede și un acord de circa 1 miliard de euro cu firmele Hensoldt AG și Theon International, pentru livrarea a 100.000 de dispozitive de vedere pe timp de noapte, destinate trupelor germane.

Inițiativa se înscrie în strategia Berlinului de modernizare accelerată a armatei și de întărire a capacităților militare, în contextul tensiunilor tot mai mari din Europa și al angajamentului Germaniei de a contribui la consolidarea flancului estic al NATO.

