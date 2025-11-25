Statele Unite ale Americii (SUA) au făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile lor menite să pună capăt războiului cu Rusia, în timpul negocierilor de duminică de la Geneva, a declarat luni un responsabil informat în legătură cu aceste discuții, potrivit AFP.

Chiar dacă presiunea americană s-a atenuat în timpul întâlnirii, o ‘presiune globală’ se menține, a declarat luni acest responsabil care a cerut să ni se dezvăluie identitatea.

Statele Unite au propus un plan în 28 de puncte menit să pună capăt războiului ruso-ucrainean, primit însă cu reacții negative de Ucraina și de susținătorii săi europeni, care în prezent negociază cu Washingtonul revizuirea acestui plan și au venit cu o contrapropunere de plan.

În urma unor negocieri desfășurate duminică la Geneva, SUA și Ucraina au emis o declarație comună în care afirmă că au elaborat ‘un cadru de pace rafinat’, dar fără detalii concrete.

Versiunea inițială a planului propus de SUA prevede în principal ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas, care împreună cu peninsula Crimeea ar fi recunoscute de facto ca fiind rusești, dar teritoriile din Donbas cedate Rusiei care în prezent nu se află sub controlul acesteia ar deveni zone tampon demilitarizate, în timp ce provinciile Herson și Zaporojie din sud și sud-est ar fi împărțite tot de facto de-a lungul liniei actuale a frontului, care va fi înghețată. În schimb, Rusia ar urma să se retragă din teritoriile ucrainene ocupate în provincia central-estică Dnipropetrovsk și în cea nord-estică Harkov.

