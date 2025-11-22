Ucraina va purta în curând negocieri cu Statele Unite în Elveția pentru a discuta planul președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului cu Rusia, a anunțat sâmbătă un înalt oficial ucrainean, conform AFP și Reuters.

‘În zilele următoare, vom lansa consultări în Elveția între înalți oficiali ucraineni și americani cu privire la posibilii parametri ai unui viitor acord de pace’, a transmis pe Facebook Rustem Umerov, șeful Consiliului de Securitate al Ucrainei.

‘Ucraina abordează acest proces cu o înțelegere clară a intereselor sale. Este vorba de o nouă etapă în dialogul care durează de câteva zile și care își propune în primul rând armonizarea viziunii noastre pentru următorii pași’, a adăugat el.

‘Apreciem participarea părții americane și disponibilitatea acesteia pentru discuții substanțiale’, a mai scris Umerov. El a editat postarea, fără a oferi niciun motiv, după ce o versiune anterioară preciza că discuțiile vor avea loc ‘cu participarea partenerilor europeni’.

Zelenski a format delegația ce se va deplasa în Elveția

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat sâmbătă un decret de înființare a delegației care va fi responsabilă de participarea ‘la procesul de negocieri cu Statele Unite și alți parteneri internaționali ai Ucrainei, precum și cu reprezentanții Rusiei’.

Conform decretului, delegația va fi condusă de mâna dreaptă a lui Zelenski, șeful cancelariei prezidențiale, Andrii Iermak, și îi va include, printre alții, pe Rustem Umerov, șefii serviciilor de securitate și informații și șeful Statului Major General. Va fi o delegație în esență militară.

Vineri, Zelenski a respins planul american de a pune capăt celor aproape patru ani de invazie rusă și a afirmat că va încerca să sugereze soluții alternative Washingtonului. Textul este privit cu îngrijorare la Kiev, deoarece reiterează mai multe cerințe majore formulate de Rusia.

Planul include concesii teritoriale din partea Ucrainei și o reducere a dimensiunii armatei sale, dar oferă și garanții de securitate occidentale pentru Kiev.

Donald Trump și Vladimir Putin, la rândul lor, au făcut presiuni asupra lui Zelenski pentru a accepta acordul.

