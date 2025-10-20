Alimentarea cu gaze a fost sistată pentru 1.086 de clienţi casnici, după explozia produsă pe 17 octombrie, soldată cu trei decese şi 15 persoane rănite

Distrigaz Sud Reţele a început, de luni, reluarea treptată a furnizării gazelor naturale către consumatorii din sectorul 5 al Capitalei, după ce peste o mie de gospodării au rămas fără alimentare, în urma exploziei devastatoare de pe Calea Rahovei. Compania avertizează însă că în unele imobile din apropierea locului deflagraţiei, alimentarea va fi repornită, abia după încheierea anchetei oficiale.

Alimentarea cu gaze a fost sistată pentru 1.086 de clienţi casnici, după explozia produsă pe 17 octombrie, soldată cu trei decese şi 15 persoane rănite, dintre care trei în stare gravă. În urma unei adrese transmise către Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti şi Prefectura Capitalei, compania a primit aprobarea pentru restabilirea etapizată a serviciului, cu prioritate pentru zonele sigure.

Potrivit Hotărârii Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, gazul va fi reluat pentru locuinţele de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj şi Vicina.

Fac excepţie însă blocurile aflate cel mai aproape de epicentrul exploziei – de pe strada Vicina nr. 1, blocul 32 (scările 1 şi 2), strada Vicina nr. 3, blocul 33 (scările 1, 2 şi 3), Calea Rahovei nr. 319, blocul 30 (scările 1 şi 2) şi Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A –, unde alimentarea rămâne oprită până la finalizarea cercetărilor efectuate de autorităţi.

Tragedia din 17 octombrie a zguduit întreaga zonă Rahova: deflagraţia a distrus grav un bloc, pentru care se discută acum demolarea, şi a afectat alte imobile, inclusiv Liceul „Dimitrie Bolintineanu”. Ancheta în curs urmează să stabilească responsabilităţile şi cauzele exacte ale exploziei.

