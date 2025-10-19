Municipalitatea va oferi asistență juridică proprietarilor apartamentelor din blocul avariat, iar ISU București-Ilfov, împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială, vor sprijini recuperarea bunurilor esențiale, rămase în imobil

Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a adoptat sâmbătă o serie de măsuri urgente pentru punerea în siguranță a blocului din Sectorul 5, afectat de explozia produsă vineri dimineață. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a precizat că imobilul prezintă risc major de colaps, iar autoritățile vor acționa în regim de urgență pentru dezafectare și stabilizarea zonei.

Potrivit deciziei Comitetului, Primăria Capitalei, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și Primăria Sectorului 5 vor coordona intervențiile pentru punerea în siguranță a amplasamentului. Acestea includ expertizarea tehnică a clădirii, lucrări de demontare a elementelor instabile, precum și eventuale operațiuni de demolare.

„Raportul tehnic al Inspectoratului de Stat în Construcții confirmă avarii grave la structura blocului, ceea ce face imposibilă utilizarea acestuia. Clădirea prezintă un risc ridicat pentru locatari și pentru persoanele din vecinătate”, a declarat prefectul Andrei Nistor.

El a precizat că, pentru siguranța zonei, autoritățile locale vor proceda la îndepărtarea balcoanelor, pereților și planșeelor afectate, urmând ca terenul să fie pregătit pentru eventuale lucrări de demolare. Totodată, Primăria Sectorului 5 va interveni în mod similar și în zona Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, aflat în apropiere.

Municipalitatea va oferi asistență juridică proprietarilor apartamentelor din blocul avariat, iar ISU București-Ilfov, împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială, vor sprijini recuperarea bunurilor esențiale, rămase în imobil.

Răzvan Munteanu, directorul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a anunțat că, în cursul săptămânii viitoare, va fi contractată o companie specializată care să îndepărteze elementele cu risc iminent de prăbușire.

„După această etapă, sub supravegherea Inspectoratului pentru Situații de Urgență, locatarii vor putea reveni în apartamente, doar pentru a-și recupera bunurile strict necesare. Ulterior, vom iniția o hotărâre de Consiliu General pentru derularea expertizei tehnice, proiectării și execuției lucrărilor de consolidare sau demolare”, a precizat Munteanu.

Pe baza raportului tehnic, Primăria Sectorului 5 va emite o autorizație de intervenție în regim de urgență, astfel încât lucrările de punere în siguranță să poată începe imediat.

