Gabriela Firea: „Primarul oamenilor sau primarul împotriva oamenilor? Asta au de ales bucureştenii pe 9 iunie!”

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Gabriela Firea, spune că pe 9 iunie bucureştenii au de ales între „fapte concrete şi experimente ratate”, între „primarul oamenilor şi primarul împotriva oamenilor”, făcând o paralelă între mandatul său ca primar și cel al actualului edil general, Nicușor Dan.

„Primarul oamenilor sau primarul împotriva oamenilor? Primarul faptelor şi soluţiilor sau primarul blocajelor? Asta au de ales bucureştenii pe 9 iunie! Între fapte concrete şi experimente ratate. Încep campania electorală nu cu un atac, aşa cum şi-ar dori unii, ci un bilanţ sumbru al ultimilor patru ani. Aceasta e realitatea de la care pornim şi pe care trebuie bucureştenii să o cunoască înainte să ajungă în cabina de vot. Se vor năpusti asupra mea mulţi, cu multe, dar adevărul mereu va învinge. Ştiu că împreună, cu bucureştenii alături, voi răzbi! Pentru Bucureşti – oraşul dorit de oameni”, a scris Firea pe Facebook.

Gabriela Firea a publicat un bilanţ în care a enumerat, pe domenii, ceea ce a realizat ea în perioada în care a fost primar general al Capitalei şi ce a făcut Nicuşor Dan în perioada mandatului său.

În privinţa transportului public, Firea spune că printre realizările sale sunt: 830 de vehicule noi pentru flota STB (400 de autobuze Euro 6 achiziţionate şi livrate, 130 de autobuze hibrid achiziţionate şi livrate, finanţare europeană şi licitaţii pentru 100 de tramvaie, 100 de autobuze electrice, 100 de troleibuze), culoare unice pentru transportul public, linii de tramvai delimitate, schimbarea legislaţiei şi introducerea circulaţiei autobuzelor pe liniile de tramvaie, autobuz şcolar deservind peste 10.000 de elevi, reabilitarea liniilor de tramvai, semaforizare inteligentă – 66 de intersecţii introduse în BTMS până în septembrie 2020.

La acelaşi capitol, transport public, potrivit bilanţului Gabrielei Firea, Nicuşor Dan are: zero contracte de finanţare nerambursabilă, toate vehiculele livrate în mandat sunt pe fondurile atrase în mandatul anterior, proiectul autobuzul şcolar a fost sistat pentru economie la buget, autobuzele nu mai circulă pe liniile de tramvai şi nu s-a mai delimitat nicio altă linie, doar 29 de intersecţii semaforizate introduse în BTMS, Compania Municipală de IT închisă, specialişti în IT concediaţi.

În privinţa fondurilor europene nerambursabile, Firea spune că a atras un miliard de euro pentru reparaţii la reţeaua de termoficare, modernizarea parcului auto al STB, staţia de epurare Glina şi extinderea reţelei de apă şi canalizare, iar Nicuşor Dan a atras „zero fonduri europene nerambursabile”, iar multe proiecte depuse de el în PNRR au fost respinse.

În domeniul social, Gabriela Firea spune că până în septembrie 2020 peste 200.000 de bucureşteni, din toate categoriile sociale, au beneficiat de stimulente financiare acordate de Primăria Capitalei, în valoare de peste 238 de milioane de euro – 500 lei/lună pentru adulţii cu dizabilităţi – 1.000 lei/lună pentru copiii cu dizabilităţi – 2.500 lei pentru nou-născut, Voucher Materna, valoare 2.000 de lei, pentru medicamente şi investigaţii medicale, ajutor pentru familiile monoparentale, sprijin pentru prevenirea abandonului şcolar, decontarea procedurilor FIV, în valoare de 3.000 de euro/procedură, pentru 2.000 de familii, stimulente financiare în valoare de 1.500 lei net/familie, pentru constituirea tinerelor familii, sprijin financiar de 500 lei copiilor din Bucureşti pentru confecţionarea unei perechi de ochelari de vedere.

„Nicuşor Dan – majoritatea proiectelor au fost considerate pomană electorală şi au fost sistate. Sprijinul pentru adulţii cu handicap a fost acordat pe jumătate, ilegal, în ultimele 23 de luni. Zero proiecte noi pe domeniul social. Banca de alimente – proiect întârziat. Blocul de locuinţe sociale din Prelungirea Ghencea – blocat. Centrul pentru Seniori şi Centrul pentru Tineret lăsate fără finanţare şi fără proiecte”, mai spune Gabriela Firea în bilanţ.

