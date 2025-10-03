Vineri dimineață, vremea va fi închisă și rece în majoritatea regiunilor, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Ploile se vor extinde în sud-vest și sud, local în centru și izolat în restul țării.

Cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 l/mp, iar izolat pot depăși 40 l/mp în Oltenia. În sudul Banatului și posibil în Dobrogea sunt prognozate 15–25 l/mp, iar în alte zone din Banat, Muntenia și Dobrogea, 10–15 l/mp, anunță meteorologii.

În zona montană, precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1.500 m se vor transforma în ninsoare.

Vântul va viscoli zăpada, formând un strat consistent, de până la 10–15 cm în Carpații Meridionali, mai ales în grupele vestice.

Rafale violente în sud și est

Muntenia și Dobrogea vor fi cele mai afectate de vânt, cu rafale de 70–85 km/h. Intensificări de 50–60 km/h sunt prognozate și pentru sudul Moldovei, estul Olteniei și zonele montane.

Temperaturile minime vor fi între 0 și 8 grade, mai ridicate pe litoral, unde se pot înregistra până la 13 grade. Maximele vor varia între 6 și 15 grade, cu valori mai mari, de până la 20 de grade, în Dobrogea.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, vremea va fi închisă, rece și vântoasă. Se vor acumula aproximativ 10 l/mp de precipitații, iar rafalele de vânt vor atinge 70–75 km/h.

Temperaturile minime se vor situa între 4 și 6 grade dimineața, iar pe parcursul zilei maximele nu vor depăși 10–12 grade. Minimele de seară vor coborî la 8–9 grade.

Avertizări meteo de Cod galben, portocaliu și roșu

ANM a emis mai multe avertizări, valabile între 2 octombrie, ora 10:00, și 3 octombrie, ora 23:00.

În județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova, ploile vor depăși 70–80 l/mp, iar izolat 90 l/mp.

Dolj și Olt se află sub Cod roșu, cu precipitații de până la 100–110 l/mp.

Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și sudul Moldovei sunt vizate de un Cod galben de vânt, cu intensificări de 50–70 km/h.

Pentru Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, București și litoralul Constanței și Tulcei, meteorologii au emis un Cod portocaliu de vânt puternic, cu rafale de 70–90 km/h.

Ninsori și viscol la altitudini mari

În estul Carpaților Meridionali și Carpații de Curbură, la peste 1.500 m, este valabil un Cod galben de ninsori viscolite, cu strat de zăpadă de 10–30 cm.

Totodată, zonele montane din Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov sunt sub Cod portocaliu de ninsori abundente, cu viscol și rafale de 70–80 km/h, stratul depășind local 30–50 cm.

