Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi un Cod roșu de ploi abundente pentru județele Dolj și Olt, valabil în intervalul 2 octombrie, ora 18:00 – 3 octombrie. Cantitățile de apă pot ajunge la 100–110 l/mp.

Pe lângă avertizarea de cod roșu, ANM a emis o informare meteorologică valabilă între 2 octombrie, ora 10:00, și 4 octombrie, ora 10:00.

Vor fi ploi extinse, cantități importante de apă (25–50 l/mp, local peste 70–90 l/mp în sud), intensificări ale vântului și ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 m.

Temperaturile maxime se vor situa între 7 și 15 grade, cu valori mai ridicate în Dobrogea (17–20 grade).

Cod portocaliu de ploi masive în 10 județe

În perioada 2 octombrie, ora 10:00 – 3 octombrie, ora 23:00, va fi valabil un Cod portocaliu pentru județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova.

Aici se estimează acumulări de apă de 70–80 l/mp și izolat peste 90 l/mp.

Cod galben de ploi și intensificări ale vântului

Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei vor fi afectate de ploi însemnate (25–50 l/mp) și rafale de 50–70 km/h.

În județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, București și litoralul Constanței și Tulcei se aplică un Cod portocaliu de vânt, cu rafale de 70–90 km/h.

Ninsori viscolite la munte

În estul Carpaților Meridionali și Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, va ninge viscolit (rafale de 50–70 km/h), depunându-se un strat de 10–30 cm.

În zonele montane din Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov, se așteaptă ninsori abundente și viscolite, cu strat consistent de zăpadă de 30–50 cm.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, vremea va fi rece și vântoasă. Joi și vineri, ploile vor aduce 10–15 l/mp, iar vântul va sufla cu 50–75 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa în jur de 10–11 grade, iar minimele între 4 și 6 grade.

Vineri spre sâmbătă, ploile se intensifică (25–40 l/mp), iar vântul poate atinge 70–90 km/h, cu maxime de 10–12 grade și minime de 8–9 grade.

