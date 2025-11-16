De către

Furtuna Claudia continuă să provoace haos în Europa de Vest, bilanțul fiind grav în Portugalia, unde trei persoane au murit și zeci au fost rănite, relatează Reuters.

Portugalia, alături de regiuni din Spania, s-a confruntat în ultimele zile cu rafale violente de vânt, ploi torențiale și condiții meteo extreme care au făcut ravagii.

Echipele de intervenție au descoperit joi trupurile unui cuplu în vârstă în locuința lor inundată din Fernao Ferro, situată în apropiere de Lisabona. Cei doi au fost surprinși în somn de creșterea bruscă a nivelului apelor.

Situația s-a agravat sâmbătă, când o tornadă a lovit orașul Albufeira, în sudul țării. Într-un camping afectat sever, o femeie britanică de 85 de ani a murit, a confirmat Vitor Vaz Pinto, comandant regional al protecției civile. Alte 28 de persoane au fost rănite într-un hotel din apropiere, două fiind internate în stare gravă.

Președintele Marcelo Rebelo de Sousa a transmis „solidaritatea cu familia victimei” și urări de recuperare rapidă celor răniți.

Serviciul meteorologic portughez IPMA a menținut sub alertă portocalie întreaga regiune Algarve, precum și districtele Beja și Setubal.

Țara Galilor și Anglia, sub ape: evacuări și avertizări severe de inundații

Furtuna Claudia a ajuns sâmbătă și în Marea Britanie, unde a provocat inundații extinse în sud-estul Țării Galilor, în special în orașul Monmouth.

Autoritățile au desfășurat operațiuni de salvare și evacuare, iar echipele de intervenție verifică siguranța locuințelor afectate.

„Furtuna Claudia a provocat inundaţii semnificative în anumite zone ale Ţării Galilor, afectând locuinţe, afaceri, transport şi infrastructura energetică”, a transmis un purtător de cuvânt al guvernului galez.

Imagini aeriene arată zone întregi din Monmouth acoperite de ape, după ce un râu local a ieșit din matcă peste noapte, inundând centrul orașului și cartierele rezidențiale.

Natural Resources Wales a emis 11 avertizări de inundații — dintre care patru severe — și 17 alerte suplimentare. În Anglia, Agenția pentru Mediu raporta 49 de avertizări active și 134 de alerte.

