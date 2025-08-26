Franța, în prag de nouă criză politică după pariul riscant al premierului Bayrou pe votul de încredere

Franța riscă să intre din nou într-o criză politică majoră, după ce opoziția a anunțat că va vota pentru demiterea premierului François Bayrou, în urma deciziei acestuia de a solicita un vot de încredere pe 8 septembrie pentru planul său de reducere a datoriei publice. Mișcarea, neașteptată și descrisă drept un „pariu riscant”, a zguduit scena politică franceză și a provocat turbulențe pe piețele financiare.

Principalele partide de opoziție – de la extrema dreaptă până la stânga radicală – au transmis deja că nu vor susține guvernul minoritar al lui Bayrou. „Avem nevoie de un alt prim-ministru și, mai ales, de o altă politică”, a scris pe X Boris Vallaud, lider al grupului socialist.

Jean-Luc Mélenchon, liderul Franța Nesupusă, a mers și mai departe, cerând demisia președintelui Emmanuel Macron: „Emmanuel Macron trebuie să plece. El este responsabil pentru criză.”

Decizia lui Bayrou amintește de apelul lui Macron la alegeri anticipate în iunie 2024, invocate atunci pentru a aduce „claritate”. Rezultatul a fost însă opus: un parlament mai fragmentat și o instabilitate politică accentuată.

Efectele s-au văzut imediat pe piețe: indicele bursier CAC40 a scăzut marți dimineață cu aproape 2%, după o pierdere de 1,6% în ședința precedentă, iar randamentul obligațiunilor pe 10 ani ale Franței a urcat la 3,52%, cel mai ridicat nivel din martie.

Ministrul de finanțe, Eric Lombard, a recunoscut că există riscul ca situația să devină suficient de gravă încât Fondul Monetar Internațional să fie invocat ca soluție de ultimă instanță: „Este un risc pe care vrem să-l evităm, dar nu pot spune că nu există.”

Între timp, ministrul justiției Gérald Darmanin a declarat la France 2 că un nou scrutin legislativ anticipat „nu poate fi exclus”, deși o astfel de opțiune ar fi costisitoare și ar adânci incertitudinea politică.

Pentru moment, Emmanuel Macron nu a comentat oficial decizia premierului, însă apropiați ai lui Bayrou au confirmat că șeful statului a aprobat planul de a supune guvernul testului de încredere.

