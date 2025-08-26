Reform UK prezintă cel mai radical plan de imigrație din istoria britanică: reținerea și expulzarea în masă a migranților

Reform UK, formațiunea populistă de dreapta condusă de Nigel Farage, pregătește lansarea celui mai drastic program de imigrație din politica britanică, anunță cotidianul Financial Times.

Potrivit declarațiilor făcute marți de unul dintre liderii partidului, Zia Yusuf, această operațiune „poate fi făcută și trebuie să fie făcută”.

În viziunea sa, migranții care trec ilegal Canalul Mânecii nu ar trebui „lăsați să circule liber în comunitate”.

Planul vizează colectarea tuturor migranților intrați ilegal în Regat, cu intenția de a-i deporta fie în țara de origine, fie într-un stat terț considerat sigur.

Planul include retragerea din Convenția Europeană a Drepturilor Omului

Înainte, Farage a considerat aceste deportări „o imposibilitate politică”, însă acum consideră că „faptele din teren arată clar că acest plan este absolut necesar să fie îndeplinit”.

Proiectul propus include retragerea Marii Britanii din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, abrogarea Legii Drepturilor Omului, precum și transformarea unor foste baze militare în centre de detenție, dar și construirea de noi facilități pentru găzduirea celor zeci de mii de migranți.

Costul total al programului este estimat la aproximativ 10 miliarde de lire sterline pe parcursul a cinci ani.

De asemenea, reformele vizează, în faza unu, deportarea adulților, iar în „faza doi”, până la finalul legislaturii următorului parlament, și expulzarea minorilor neînsoțiți.

Partidul lui Farage este favorit pentru alegerile din 2029

Chiar dacă alegerile generale pentru parlament ar trebui să aibă loc până în 2029, Reform UK deja conduce în sondaje, depășind Partidul Laburist și Partidul Conservator.

Planul, însă, divizează opinia publică și provocă dezbateri aprinse despre respectarea drepturilor fundamentale și imaginea internațională a Marii Britanii.

