Eurojust coordonează o operațiune europeană de combatere a fraudei cu criptomonede de peste 100 de milioane de euro, cu implicarea României

Eurojust a coordonat o amplă operațiune transfrontalieră la cererea autorităților din Spania și Portugalia, vizând un sofisticat caz de fraudă cu criptomonede. În cadrul acțiunii desfășurate luni, cinci suspecți au fost arestați, inclusiv presupusul autor principal al escrocheriei, care printr-o platformă online de investiții a păcălit peste o sută de victime din Germania, Franța, Italia și Spania, obținând cel puțin 100 de milioane de euro.

România, și ea implicată

Operațiunea a vizat locații în Spania, Portugalia, Italia, Bulgaria, România și Lituania, unde conturi bancare și alte active financiare au fost înghețate. Principalul suspect este acuzat de fraudă la scară largă și spălare de bani.

Frauda, care a funcționat timp de mai mulți ani, oferea investitorilor randamente ridicate pe criptomonede prin platforme online profesionist realizate. O mare parte din fonduri era transferată către conturi bancare din Lituania pentru a fi spălate, iar ulterior, atunci când victimele încercau să-și recupereze investițiile, li se cereau taxe suplimentare, după care site-ul dispărea, iar banii pierduți erau, în multe cazuri, ireversibili.

Eurojust a sprijinit înființarea unei echipe comune de anchetă (JIT) între autoritățile spaniole și lituaniene, facilitând schimbul de informații pe tema schemei de fraudă. Operațiunea a fost organizată și coordonată de Eurojust, care a asistat și la emiterea Mandatelor Europene de Arestate și a Ordinelor Europene de Investigație, precum și la înghețarea activelor.

De asemenea, Europol a oferit sprijin operațional și analitic autorităților naționale, trimițând un expert în criptomonede în Portugalia pentru a asista la confiscarea activelor.

Autoritățile implicate în operațiune au fost:

România: DIICOT, Parchetul Curții de Apel București, Poliția Română – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Serviciul de Investigații Financiare

DIICOT, Parchetul Curții de Apel București, Poliția Română – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Serviciul de Investigații Financiare Spania: Tribunalul de Investigație nr. 1 al Audiencia Nacional, Parchetul Anti-Corupție, Policía Nacional

Tribunalul de Investigație nr. 1 al Audiencia Nacional, Parchetul Anti-Corupție, Policía Nacional Portugalia: Departamentul Central de Investigații Penale și Procuratura Lisabona, Poliția Judiciară

Departamentul Central de Investigații Penale și Procuratura Lisabona, Poliția Judiciară Bulgaria: Parchetul Public Sofia, Parchetul Districtual Plovdiv

Parchetul Public Sofia, Parchetul Districtual Plovdiv Italia: Parchetul Torino, Guardia di Finanza Roma și Torino

Parchetul Torino, Guardia di Finanza Roma și Torino Lituania: Procuratura Generală, Serviciul de Investigații a Criminalității Financiare

Această operațiune evidențiază rolul României în lupta europeană împotriva fraudelor complexe cu criptomonede și importanța cooperării internaționale între autorități.

