Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus vineri reținerea pentru 24 de ore a lui Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, într-un dosar în care este acuzat că ar fi instigat la abuz în serviciu, în formă continuată, scrie Hotnews.

Anchetatorii susțin că, la solicitarea lui Nedelcea, conducerea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului ar fi dispus mutarea temporară a unui comisar-șef adjunct din Caraș-Severin, într-un mod care nu servea interesului instituției, ci unor interese particulare.

În același dosar, DNA a instituit măsura controlului judiciar pentru președintele ANPC, Sebastian Ioan Hotca, și pentru directorul instituției, Anghel Silviu Paul.

Membru PSD, Flavius Nedelcea ocupă funcția de secretar de stat din 2022. Surse guvernamentale au precizat că ministrul Economiei, Radu Miruță, intenționa deja să îl înlocuiască, existând o adresă în acest sens, înainte de acțiunea DNA.

De-a lungul carierei, Nedelcea a deținut mai multe poziții publice și private, inclusiv funcții de consilier județean și vicepreședinte al Consiliului Județean Caraș-Severin, dar și director de vânzări în companii partenere OMV Petrom. Este considerat apropiat de liderul PSD Ion Mocioalcă, iar ancheta DNA îl leagă și de cazul managerului Spitalului Municipal Caransebeș, reținut în aceeași zi pentru acuzații de luare de mită.

Potrivit ultimei declarații de avere, Nedelcea a obținut venituri substanțiale din salariul de secretar de stat, precum și din calitatea de membru în mai multe Consilii de administrație. Familia deține apartamente în Reșița și Timișoara, terenuri agricole și forestiere, dar și depozite bancare importante.

Procurorii urmează să decidă, dacă vor cere instanței arestarea preventivă a oficialului.

