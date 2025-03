Șase cetățeni străini, ale căror naționalități nu sunt deocamdată cunoscute, au murit când un submarin turistic s-a scufundat la Hurghada, pe coasta egipteană a Mării Roșii, a declarat joi biroul guvernoratului, potrivit AP.

Cei 45 de pasageri „de naționalități diferite” plecaseră într-o excursie pe mare pentru a vedea recifele de corali și peștii tropicali din Egipt înainte ca nava, care se pare că se poate scufunda la adâncimi de până la 22 de metri, să se defecteze.

Douăzeci și nouă de persoane aflate la bordul submarinului au fost salvate, potrivit presei din Cairo.

Aproximativ 21 de ambulanțe au fost trimise la locul accidentului și au transportat răniții la spitalele locale din cauza gravității stării lor.

Direcția de Securitate a Mării Roșii a primit un raport privind scufundarea submarinului turistic, care a avut loc în fața portului de agrement al unui „hotel celebru” care nu a fost încă numit în presa locală.

Nu există momentan informații că printre victime s-ar afla turiști români. Hurghada este o detinație populară în rândul agențiilor de turism de la noi din țară.

Posibil atac al Houthi asupra a două nave petroliere în Marea Roșie

Două petroliere au fost atacate marți în Marea Roșie, conform rapoartelor agențiilor de securitate maritimă, citate de Reuters.

Navele, Delta Atlantica sub pavilion Liberia și On Phoenix sub pavilion Panama, au continuat să își urmeze traseul, îndepărtându-se de zonă.



Atacul ar putea fi atribuit rebelilor Houthi din Yemen, deși aceștia nu au revendicat incidentul. Operațiunea Houthi, care a început anul trecut ca un act de solidaritate cu palestinienii, a dus la distrugerea a două nave și la moartea a cel puțin trei marinari.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!