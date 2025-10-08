La doi ani după atacurile din 7 octombrie 2023, care au declanșat războiul din Gaza, Hamas pare slăbit, dar nu înfrânt, potrivit unei analize publicate de Deutsche Welle (DW).

Deși capacitatea militară a grupării Hamas a fost grav afectată, experții spun că aceasta continuă să reprezinte o forță de luat în calcul în cazul reluării luptelor.

„Hamas a suferit multe eşecuri militare, dar are încă capacitatea de a se regrupa şi îşi păstrează comanda şi controlul”, afirmă Marina Miron, cercetătoare la Departamentul de Studii de Război al King’s College din Londra.

Pierderi grele, dar și noi recruți

Înaintea războiului, Hamas dispunea de 25.000 – 30.000 de luptători. De atunci, surse israeliene susțin că între 17.000 și 23.000 ar fi fost uciși, deși aceste cifre nu au fost confirmate oficial.

Potrivit organizației Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), rapoartele detaliate ale armatei israeliene indicau în 2024 aproximativ 8.500 de militanți eliminați, inclusiv din alte grupuri armate.

O bază de date israeliană clasificată, citată de presa internațională, arată că în mai 2025 doar 8.900 de combatanți Hamas și Jihad Islamic erau confirmați morți sau „probabil morți”. Asta înseamnă că peste 80% dintre cele 66.000 de persoane ucise în Gaza ar fi civili.

Pe de altă parte, Hamas ar fi reușit să-și refacă parțial rândurile. Informații ale serviciilor americane, citate de Reuters, indică recrutarea a 10.000 – 15.000 de noi luptători.

„Există indicii, inclusiv pe reţelele de socializare, că un număr tot mai mare de tineri palestinieni fără pregătire prealabilă s-au alăturat Brigăzilor Qassam”, a scris Leila Seurat, cercetătoare la Centrul Arab pentru Cercetare şi Studii Politice din Paris.

Între supraviețuire și propagandă

Analiștii spun că ambele părți exagerează forța Hamas din motive strategice. Gruparea militantă își proiectează puterea pentru a câștiga influență în negocieri, în timp ce Israelul folosește imaginea unui adversar periculos pentru a-și justifica campania militară.

Deși numărul liderilor Hamas s-a redus semnificativ – doar un singur comandant de rang înalt ar mai fi activ – grupul continuă să opereze prin tactici de guerilă și structuri descentralizate.

Tactici noi și revenirea gherilei urbane

După pierderile masive din 2024, Hamas a trecut la o strategie de „lovește și fugi”, evitând luptele directe cu armata israeliană.

Atacurile cu rachete asupra Israelului au scăzut considerabil, însă grupul a reușit în continuare să lanseze două rachete în septembrie 2025 și să organizeze atacuri complexe asupra trupelor israeliene, inclusiv în Khan Younis.

Deși armata israeliană afirmă că a „curățat” anumite zone, observatorii notează că mici grupuri Hamas reapar în aceste regiuni, folosind rețeaua subterană de tuneluri încă funcțională.

În paralel, Hamas și-a extins activitatea în Cisiordania ocupată, unde violențele s-au intensificat după ani de relativă liniște.

