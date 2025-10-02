Hamas dezminte orice legătură cu trei bărbați arestați în Germania ce pregăteau comiterea de atentate

Mișcarea islamistă palestiniană Hamas a negat miercuri seara că ar avea vreo legătură cu trei bărbați a căror arestare a fost anunțată de Parchetul federal german, suspectați de legături cu mișcarea islamistă palestiniană și că ar fi achiziționat arme în vederea comiterii de atentate, relatează AFP.

Hamas ‘nu are nicio legătură cu persoanele arestate astăzi în Germania’, se arată într-un comunicat al mișcării, care precizează că ‘acuzațiile conform cărora deținuții ar avea legături cu Hamas sunt complet nefondate’ și ‘vizează deteriorarea imaginii mișcării’ în Germania.

Politica Hamas ‘a fost întotdeauna să-și limiteze lupta împotriva ocupației (israeliene) la Palestina (Israel și Teritoriile Palestiniene, n.red.)’, se adaugă în comunicat.

Trei presupuși membri ai mișcării islamiste palestiniene Hamas, suspectați că au achiziționat arme destinate unor ”atentate mortale vizând instituții israeliene sau evreiești din Germania”, au fost arestați miercuri la Berlin, a anunțat Parchetul federal german, potrivit Reuters și AFP.

Cei trei au fost arestați la Berlin și puși sub acuzare pentru achiziționarea de „arme de foc”

În timpul arestării celor trei indivizi, pe care Parchetul îi consideră ”operatori străini” ai Hamas, ”au fost descoperite o pușcă de asalt AK-47, mai multe pistoale și o cantitate mare de muniții”.

Cei trei, identificați ca Abed Al G., Ahmad I. (ambii cetățeni germani) și Wael F. M. (născut în Liban), au fost arestați în capitala federală Berlin. Contactat de AFP, Parchetul german a indicat că nu a putut stabili cu certitudine naționalitatea celui din urmă.

Potrivit anchetatorilor germani, cei trei s-au consacrat ”cel puțin din vara lui 2025” achiziționării de ”arme de foc și muniție” în Germania, în numele mișcării islamiste palestiniene.

Ei vor compărea joi în fața unui judecător de instrucție care se va pronunța asupra cererii de arest preventiv formulate de Parchet.

În luna februarie, patru membri Hamas bănuiți de plănuirea de atacuri asupra unor instituții evreiești din Europa au ajuns în fața judecătorilor, în ceea ce procurorii au descris ca fiind primul caz în instanță contra unor militanți Hamas din Germania.

