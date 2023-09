Donald Trump și fiii săi au interdicție de a mai face afaceri în New York

Donald Trump și fiii săi au primit recent interdicție de a mai face afaceri în New York, alături de fiii săi adulți, după decizia unui judecător în acest sens,un proces efectiv urmând să înceapă.

Un judecător din New York i-a găsit pe Donald Trump şi pe fiii săi adulţi răspunzători de fraudă repetată şi a anulat certificarea de afaceri a Trump Organization, potrivit cursdeguvernare.ro.

Fostul președinte și familia sau și-au supraevaluat averea și afacerile pentru a putea accesa împrumuturi mari și cu dobânzi avantajoase, timp de aproximativ un deceniu. Entitățile din New York deținute de cei găsiți vinovați urmează a fi dizolvate.

După această decizie urmează procesul efectiv din acest caz civil.

În acest dosar, procuroarea generală a statului New York, Letitia James, care depusese o plângere, cere, în special, reparaţii financiare în valoare de 250 de milioane de dolari şi interdicţii de a conduce companii pentru fostul preşedinte şi apropiaţii acestuia.

În decizia sa, judecătorul Arthur Engoron consideră că Donald Trump, care visează să recucerească Casa Albă în 2024, şi cei doi copii ai săi, vicepreşedinţi executivi ai Organizaţiei Trump, sunt „responsabili” pentru „încălcări repetate” ale legii.

Judecătorul Engoron a admis moţiunea procurorului general Letitia James pentru o judecată sumară, constatând că Trump, fiii săi şi alte persoane „sunt răspunzători din punct de vedere juridic pentru încălcări persistente” ale legislaţiei statului New York. El a constatat că declaraţiile financiare pe care Trump le-a furnizat creditorilor şi asigurătorilor timp de aproximativ un deceniu sunt false şi a afirmat că aceştia s-au angajat în mod repetat în fraudă, con form CNN, citat de News.ro.

Decizia este o lovitură pentru Trump şi o respingere completă a argumentelor sale potrivit cărora nu a umflat valorile terenurilor sale de golf, hotelurilor, caselor de la Mar-a-Lago şi Seven Springs în declaraţiile financiare care au fost folosite în mod repetat în afaceri.

„Astăzi, un judecător a decis în favoarea noastră şi a constatat că Donald Trump şi Trump Organization s-au angajat în ani de zile de fraudă financiară”, a declarat James într-o declaraţie marţi seară. „Aşteptăm cu nerăbdare să prezentăm restul cazului nostru la proces”, a adăugat aceasta.

Urmează dizolvarea entităților din New York, gestionată de un administrator judiciar

Procurorul general a cerut daune de 250 de milioane de dolari, interzicerea ca Trump să mai ocupe funcţii de conducere a unei afaceri în New York şi să împiedice compania să se angajeze în tranzacţii comerciale timp de cinci ani.

Judecătorul a anulat certificatele de afaceri ale entităţilor Trump care sunt acuzate în acest caz, inclusiv Trump Organization, şi a declarat că un administrator judiciar va fi pus în funcţie pentru a „gestiona dizolvarea” entităţilor corporative. Există două proprietăţi din New York care fac parte din proces, turnul comercial de pe Wall Street – Trump Tower şi complexul familiei Trump de la Seven Springs.

Cu toate acestea, amploarea totală a hotărârii sale rămâne neclară.

Rămân întrebări cu privire la modul în care administratorul judiciar va dizolva proprietăţile, dacă hotărârea va avea impact asupra proprietăţilor situate în afara statului New York, inclusiv Mar-a-Lago, şi dacă Trump ar putea transfera activele din New York într-o nouă companie situată în afara statului.

Argumentele acuzaților, respinse de judecător

Printre altele, Trump este acuzat că a umflat valoarea apartamentului său triplex de la Trump Tower de trei ori mai mare decât dimensiunea sa, ceea ce a dus la o supraevaluare cuprinsă între 114 şi 207 milioane de dolari, susţine Engoron.

„O discrepanţă de acest ordin de mărime, de către un dezvoltator imobiliar care îşi evaluează propriul spaţiu de locuit de zeci de ani, nu poate fi considerată decât o fraudă”, a scris Engoron.

„Exacerbarea comportamentului obstrucţionist al inculpaţilor este dependenţa lor continuă de argumente false, în documente şi în pledoaria orală”, a scris Engoron.

„În lumea inculpaţilor: apartamentele cu chirie reglementată valorează la fel ca apartamentele nereglementate; terenurile restricţionate valorează la fel ca terenurile nerestricţionate; restricţiile se pot evapora în aer; o dezminţire a unei părţi care aruncă responsabilitatea asupra altei părţi exonerează minciunile celeilalte părţi…”, a mai afirmat judecătorul.

Ela adăugat: „Aceasta este o lume fantastică, nu lumea reală”.

Trump și-a umflat averea netă cu până la 2,2 miliarde dolari, într-un an

Trump a condamnat hotărârea într-o declaraţie, acuzându-l pe Engoron că „face ordine” lui James, în timp ce fostul preşedinte face campanie pentru a reveni la Casa Albă.

„Este o mare companie care a fost calomniată şi defăimată de această vânătoare de vrăjitoare motivată politic. Este foarte nedrept şi cer ajutorul celor mai înalte instanţe din statul New York sau al sistemului federal pentru a interveni. ACEASTA NU ESTE AMERICA!”, a afirmat Trump.

Avocatul lui Trump, Christopher Kise, a calificat hotărârea drept „complet deconectată de faptele şi de legea care guvernează”.

El a adăugat: „În timp ce întregul impact al deciziei rămâne neclar, ceea ce este clar este că preşedintele Trump şi familia sa vor căuta toate căile de atac disponibile în apel pentru a rectifica această eroare judiciară”.

Într-o declaraţie pe X, platforma cunoscută anterior sub numele de Twitter, Eric Trump a spus: „Nu am avut nicio problemă. Astăzi, mi-am pierdut toată încrederea în sistemul juridic din New York. Niciodată nu am mai văzut atâta ură faţă de o persoană din partea unui judecător – un efort coordonat cu procurorul general pentru a distruge viaţa, compania şi realizările unui om. Am condus o companie excepţională – nu am ratat niciodată plata unui împrumut, am adus băncilor sute de milioane de dolari, am dezvoltat unele dintre cele mai emblematice active din lume. Cu toate acestea, astăzi, persecuţia familiei noastre continuă…”

James a susţinut că Trump, trei dintre copiii săi, companiile sale şi directorii săi de afaceri au fraudat creditori, asigurători şi alte entităţi. În iunie, o curte de apel a respins-o pe fiica cea mare a lui Trump, Ivanka, în calitate de co-inculpat din acest caz.

În proces, James susţine că Trump a obţinut un beneficiu financiar „substanţial” prin prezentarea de informaţii eronate în declaraţiile sale financiare, inclusiv 150 de milioane de dolari sub forma unor dobânzi favorabile obţinute de la băncile pe care procurorul general a spus că echipa sa le-a indus în eroare.

În ordonanţă, judecătorul a respins mărturia lui Trump din depoziţie, în care fostul preşedinte a spus că declaraţiile financiare nu au fost frauduloase deoarece conţineau clauze de renunţare. Trump a spus că declaraţiile conţineau o „clauză fără valoare” în ele, avertizând creditorii şi alte persoane că nu ar trebui să se bazeze pe ele.

Marţi, judecătorul a declarat că „încrederea inculpaţilor în aceste clauze de renunţare «fără valoare» este lipsită de valoare”.

Data de începere a procesului, incertă

Hotărârea înseamnă că biroul procurorului general a câştigat în ceea ce priveşte prima sa cerere. Cazul va continua până la proces, dar biroul procurorului general nu va trebui să dovedească faptul că declaraţiile financiare sunt false, deoarece încearcă să îi tragă la răspundere pe el şi pe fiii săi pentru fraudă în domeniul asigurărilor şi fals în registre comerciale.

Data de începere a procesului rămâne incertă.

La începutul acestei luni, Trump a depus o petiţie la curtea de apel a statului pentru a-l forţa pe Engoron să pună în aplicare o decizie a curţii de apel din iunie, care a declarat că anumite pretenţii pot fi fără obiect deoarece nu se încadrează în termenul de prescripţie. Curtea de apel a lăsat la latitudinea lui Engoron să decidă.

Un judecător de la curtea de apel a suspendat începerea procesului, programată pentru luni, pentru a permite unui grup mai mare de judecători de apel să se pronunţe. O decizie în această privinţă este aşteptată săptămâna aceasta.

