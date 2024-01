Doi consilieri locali și-au anunțat demisiile, aducând acuzații grave conducerii PNL Sector 1: Obligația de a semna un proiect ilegal

Consilierii locali ai sectorului 1 din partea PNL Dan Podaru și Adrian Oianu și-au anunțat demisia, atât din Consiliul Local Sector 1, cât și din formațiunea politică.

Cei doi consiglieri locali și-au anunțat demisiile pe paginile lor de Facebook.

Aceștia susțin că au luat decizia, determinați de politica actuală a PNL Sector 1, care nu le mai permit să reprezinte interesele cetățenilor.

“De la numirea în funcția de consilier local, am avut numeroase inițiative susținute de cetățenii sectorului 1 și am fost un avertizor al lungului șir de nereguli și al managementului defectuos al Primarului Clotilde Armand, devenind, astfel, o persoană incomodă pentru camarila adunată în jurul acesteia.

Prezenta demisie reprezintă un gest fără precedent la nivel național și are la bază multiple motivații de ordin principial și etic și reprezintă un semnal de alarmă. Actualul mod de lucru de la nivelul PNL Sector 1 mă împiedică să mai pot reprezenta cu aceeași transparență și fermitate interesele cetățenilor din acest sector”, se arată în textul demisiei.

Consilieri demisionari critică politica impusă la PNL Sector 1 de președintele interimar al filialei, George Tufă.

“După numirea în funcția de președinte interimar al PNL Sector 1 a lui George Tuță, în decembrie 2023, acesta a impus o politică de partid inacceptabilă, punând o presiune nejustificată asupra consilierilor locali, inclusiv asupra mea și a colegului meu Adrian Oianu. Dintre multiplele manifestări abuzive ale acestui personaj necunoscător al problemelor administrației locale, amintesc între altele”, mai declară Podaru și Oianu:

Proiect illegal?!

În aceeași postare, Podaru și Oianu susțin că noua condducere a filialei PNL Sector 1 i-a obligat pe consiglieri să aprobe un proiect illegal.

“Consilierii locali ai PNL au fost obligați să voteze un proiect ilegal, lipsit de toate avizele necesare, care prevedea reconstruirea Pieței Matache. Deși am avertizat, împreună cu Adrian Oianu, conducerea partidului asupra acestei nelegalități, președintele interimar al PNL Sector 1 a ignorat semnalele noastre.

Ni s-a interzis să reacționăm în vreun fel la acuzațiile nefondate lansate în spațiul public de Clotilde Armand, potrivit căreia consilierii locali ar vota doar proiecte de Consiliu exclusiv în interes personal – declarații calomnioase, de altfel. Prin poziția sa, Tuță ne-a obligat să acceptăm tacit alegațiile lui Clotile Armand și a generat un grav atentat la imaginea PNL și a consilierilor locali. Efectele acțiunilor sale se vor cuantifica în rezultatul alegerilor viitoare.

Aceeași conducere interimară ne-a interzis să informăm în legătură cu plângerile penale sau alte tipuri de demersuri legale îndreptate împotriva primarului sectorului 1, demersuri pe care, în calitatea noastră de consilieri locali, suntem îndreptățiți să le transmitem instituțiilor statului. Această formă de cenzură și de non-combat politic reprezintă o îngrădire a dreptului la libera exprimare a consilierilor și a obligației de a informa în mod transparent cetățenii în legătură cu acțiunile și neregulile care au loc la nivelul primăriei”, mai declară cei doi consilieri.

Podaru și Oianu mai susțin: “Actualul președinte interimar PNL Sector 1, George Tuță, ajuns în această funcție printr-un joc politic, a impus o manieră de lucru nedemocratică, prin care a încercat să-și impună punctul de vedere nesocotind experiența și pozițiile consilierilor locali cu privire la realitățile existente la nivelul primăriei.

Am candidat din partea PNL pe lista de consilieri locali, punându-mi experiența și imaginea personală în slujba acestei formațiuni politice, deoarece am considerat că PNL este un partid al dialogului și libertății de exprimare. Realitatea prezentă arată însă că PNL Sector 1 a renunțat la toate aceste principii și consider că noua abordare este total inacceptabilă.

Personal, refuz orice strategie, înțelegere politică sau troc politic care urmărește protejarea actualului primar, Clotilde Armand. De la venirea sa la conducerea PNL Sector 1, George Tuță ne-a somat în repetate rânduri să nu mai vorbim în aparițiile noastre publice despre activitatea dezastruoasă a primăriței Clotilde Armand. Acest demers urmărește să transforme consilierii locali în niște marionete mute la neregulile orchestrate de Clotilde Armand și blochează orice posibilitate a noastră de a informa cetățenii cu privire la ceea ce se întâmplă în primărie.

Demisia din PNL și, pe cale de consecință, din funcția de consilier local ales este o obligație de onoare și un refuz personal de a fi parte la derapajele și compromisurile promovate la nivelul actualei conduceri de sector a liberalilor.

Rămân angajat în susținerea intereselor comunității și pentru promovarea unei administrații dedicate exclusiv nevoilor cetățenilor din Sectorul 1. Alături de colegul meu Adrian Oianu și alți profesioniști integri și independenți voi lansa o nouă platformă politică locală, adaptată nevoilor reale ale acestui sector, în perspectiva alegerilor din acest an”.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!