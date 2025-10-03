Noua emisiune Fidelis, programată în perioada 10-17 octombrie 2025, oferă opțiuni atractive pentru investitori, inclusiv o tranșă specială pentru donatorii de sânge.



Ministerul Finanțelor lansează a noua ediție a programului Fidelis, cu titluri de stat denominate în lei și euro.

Dobânzile pentru emisiunile în lei sunt:

7,20% pentru 2 ani

7,60% pentru 4 ani

7,90% pentru 6 ani.

Pentru emisiunile în euro, dobânzile sunt:

4,15% pentru 3 ani

5,25% pentru 5 ani

6,50% pentru 10 ani.

Tranșă specială pentru donatori de sânge

Donatorii de sânge beneficiază de titluri în lei cu scadență la 2 ani și o dobândă de 8,20%.

În plus, pragul minim de subscriere este redus de la 5.000 lei la 500 lei, cu un plafon maxim de 100.000 lei.

Persoanele fizice, rezidente sau nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani, pot subscrie prin băncile partenere: BT Capital Partners, Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, Alpha Bank și TradeVille (în parteneriat cu Libra Bank). Titlurile sunt listate pe Bursa de Valori București.

Valoarea nominală este de 100 lei pentru titlurile în lei și 100 euro pentru titlurile în euro, cu prag minim de subscriere de 5.000 lei sau 1.000 euro.

Avantajele programului

Programul Fidelis oferă flexibilitate și opțiuni multiple, alături de programul Tezaur, pentru maturități între 1 și 10 ani. Printre beneficii se numără:

posibilitatea vânzării titlurilor înainte de maturitate, cu dobândă aferentă perioadei deținute

venituri neimpozabile

diversificarea portofoliilor de investiții

De la începutul anului, programul Fidelis a atras investiții totale de peste 16,12 miliarde de lei, prin 169.191 de ordine de subscriere. În cadrul tranșei speciale pentru donatori, 26.650 de persoane au investit peste 1,47 miliarde de lei.

