De către

Ministerul Finanțelor a redeschis o emisiune de certificate de trezorerie cu discont, scadentă în martie 2026, și a împrumutat 824 milioane de lei de la bănci, la o dobândă anuală de 6,69%.

Volumul cererii a fost de 1,62 miliarde de lei, dublu față de suma adjudecată, potrivit anunțului făcut de Ministerul Finanțelor.

La licitație au participat șapte dealeri primari, care au transmis oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților persoane fizice și juridice.

Din totalul cererii, 1,53 miliarde de lei au fost oferte în nume și cont propriu al băncilor, restul provenind din ofertele necompetitive.

Detalii despre adjudecare

Din suma totală adjudecată, de 824 milioane de lei, băncile au oferit 742 milioane de lei în nume și cont propriu, iar ofertele necompetitive au reprezentat 81 milioane de lei.

Această operațiune reprezintă o modalitate prin care Ministerul Finanțelor atrage lichiditate pe termen mediu și își gestionează necesarul de finanțare pentru anul viitor.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.