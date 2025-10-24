Dinamo, încă o seară ratată în Europa! Kielce se impune la București, iar alb-roșiii rămân fără victorie în Liga Campionilor

Campioana României a pierdut cu 24-28 și își complică definitiv drumul spre sferturile de finală.

Dinamo București a cedat joi seară în fața polonezilor de la Industria Kielce, scor 24-28 (12-14), în etapa a 6-a din grupele Ligii Campionilor. A fost un nou meci în care echipa lui Paulo Pereira a jucat curajos, dar a plătit din nou tribut greșelilor și lipsei de constanță.

Cu șanse matematice la calificarea în fazele eliminatorii, Dinamo avea nevoie de o victorie în fața campioanei Poloniei pentru a-și menține speranțele. Într-o grupă extrem de competitivă, cu adversari de top precum Aalborg, Kiel, Nantes și Berlin, duelul cu Kielce era considerat accesibil — mai ales în contextul formei modeste a echipei lui Talant Dujshebaev.

Alb-roșiii au început bine partida din Sala Dinamo, deschizând scorul în minutul 3 prin Lumbroso, jucătorul care a coordonat ofensiva în prima repriză. Dinamo a condus cu 3-2 în startul meciului, dar oaspeții au răspuns rapid prin experiența și valoarea individuală a jucătorilor lor. Maqueda, Moryto și Vlah au marcat la rând, iar Kielce a întors scorul.

Deși Nistor a menținut echilibrul cu o aruncare sigură de la 7 metri (7-6), campioana României a fost nevoită să joace din nou o cursă de urmărire. Ultima egalitate a primei reprize a fost 11-11, după o dublă reușită de pivotul Rosta, însă la pauză tabela indica 14-12 pentru oaspeți.

Karalek, omul meciului. Dinamo a alergat mereu după rezultat

Repriza secundă a debutat cu aceeași presiune din partea polonezilor. În minutul 36, Kielce s-a desprins pentru prima dată la patru goluri, 18-14, datorită pivotului Artsem Karalek, care a dominat duelurile din semicerc și a înscris atât din acțiune, cât și de la 7 metri.

Dinamo a reușit o revenire scurtă prin Langaro și Ladefoged, apropiindu-se la 18-19, dar echilibrul s-a destrămat în ultimul sfert de oră. O serie de greșeli în atac și două parade consecutive ale portarului Morawski au închis poarta polonezilor exact în momentul în care bucureștenii presau pentru egalare. Kielce a profitat imediat și s-a distanțat din nou la 3 goluri, 22-19.

Vujovic, fost jucător al lui Kielce, a încercat să-și tragă echipa după el cu aruncări spectaculoase de la distanță, însă apărarea oaspeților a rezistat, iar experiența europeană a făcut diferența în final. În minutul 56, Karalek a stabilit soarta partidei cu golul de 26-22, iar Kielce a controlat ultimele minute fără emoții.

Dinamo a încheiat meciul cu o nouă înfrângere, 24-28, rămânând fără victorie după primele șase etape. Cu un bilanț negativ și o singură remiză în palmares, echipa lui Paulo Pereira pare departe de obiectivul calificării în sferturile de finală.

Marcatori Dinamo: Pelayo 5, Vujovic 4, Rosta 4, Nistor 3, Langaro 3, Lumbroso 3, Ladefoged 1, Pascual 1

Marcatori Kielce: Karalek 9, Vlah 4, Kaddah 4, Maqueda 3, Moryto 3, Monar 2, Jarosiewicz 1, Kounkoud 1, Nahi 1

Antrenorul Paulo Pereira a recunoscut înaintea partidei importanța momentului. „Știm că meciul cu Kielce este foarte important pentru noi, deoarece cu o victorie, speranțele noastre renasc pentru a realiza ceva bun în competiție. Am crescut de la meci la meci, atât în atac, cât și în apărare, și cu ajutorul suporterilor noștri, care sunt foarte importanți pentru noi, ne vom lupta astăzi pentru a câștiga.”

Deși speranțele rămân doar teoretice, Dinamo a arătat din nou spirit de luptă, însă diferența de experiență la acest nivel s-a văzut clar.

Următoarea partidă a campioanei României este programată pe 13 noiembrie, în deplasare, împotriva formației franceze HBC Nantes, locul 4 în grupa A.

