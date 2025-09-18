Descoperire revoluționară: Medicamentul pentru diabet Metformin acționează și asupra creierului

După peste șase decenii de utilizare în tratarea diabetului de tip 2, cercetătorii americani de la Baylor College of Medicine au descoperit că metforminul, medicamentul folosit pentru reglarea nivelului de zahăr din sânge, acționează direct și asupra creierului, deschizând noi perspective pentru tratamente inovatoare.

Descoperire revoluționară

Până acum, se credea că metforminul își exercită efectul principal prin reducerea producției de glucoză în ficat, iar unele studii sugerau implicarea intestinului. Totuși, echipa condusă de patologul Makoto Fukuda a investigat rolul creierului în metabolismul glucozei, identificând o cale cerebrală crucială pentru efectele anti-diabetice ale medicamentului.

Studiul realizat pe șoareci a evidențiat implicarea unei proteine din creier, numită Rap1, în hipotalamusul ventromedial (VMH). Metforminul se deplasează către această regiune și acționează prin inhibarea Rap1, reducând astfel efectele diabetului de tip 2. Șoarecii modificați genetic pentru a nu avea Rap1 nu au răspuns la metformin, ceea ce demonstrează clar că medicamentul acționează printr-un mecanism distinct față de alte terapii.

Cercetătorii au identificat și neuronii SF1 din VMH, activându-se în prezența metforminului, sugerând că aceștia sunt direct implicați în mecanismul de acțiune al medicamentului. Această descoperire deschide posibilitatea dezvoltării unor tratamente mai țintite, care să vizeze direct aceste celule, sporind eficiența terapiei.

Metforminul rămâne un medicament sigur, eficient și accesibil, cunoscut pentru reducerea producției de glucoză la nivel hepatic și pentru îmbunătățirea utilizării insulinei de către organism. Descoperirea efectelor sale asupra creierului, la concentrații mult mai mici decât cele necesare ficatului sau intestinului, ar putea revoluționa modul în care este folosit și extinde domeniul de aplicare, inclusiv în încetinirea procesului de îmbătrânire cerebrală și prelungirea duratei de viață.

