Poziția de somn influențează sănătatea inimii și a stomacului, arată studiile

Poziția în care dormim poate fi la fel de importantă pentru sănătate precum durata somnului, arată cercetările recente. În special, sănătatea stomacului și a inimii este puternic influențată de felul în care ne poziționăm în pat.

Un studiu realizat de Daniel Martin Simadibrata, de la Universitatea din Indonezia, a analizat efectele pozițiilor de somn asupra simptomelor de reflux gastroesofagian (GERD). Cercetătorii au comparat somnul pe partea stângă, dreaptă și pe spate, pentru a vedea ce poziție ajută cel mai mult.

Beneficiile somnului pe partea stângă

Somnul pe partea stângă menține stomacul sub esofag, reducând astfel riscul de reflux. O meta-analiză din 2023 arată că această poziție reduce expunerea la acid cu aproximativ 2% și accelerează curățarea acidului cu 75-82 secunde, ceea ce îmbunătățește calitatea somnului pentru persoanele cu GERD.

Dispozitivele wearable pot fi de ajutor: un mic aparat vibra pentru a descuraja somnul pe partea dreaptă și a încuraja somnul pe partea stângă. Într-un studiu, 44% dintre participanții care au purtat dispozitivul au înregistrat o reducere de peste 50% a simptomelor nocturne, comparativ cu 24% în grupul de control.

Impactul asupra digestiei și microbiomului

Somnul pe partea dreaptă poate agrava refluxul, deoarece acidul se adună la joncțiunea esofag-stomac. Somnul pe spate nu prezintă avantaje semnificative în acest sens. Cercetările arată, de asemenea, că un somn de calitate sprijină un microbiom intestinal sănătos, în timp ce somnul scurt este asociat cu bacterii pro-inflamatorii.

Ulcerul peptic și munca pe ture

Lucrul în ture perturbă ritmul circadian, crescând riscul de ulcer peptic. Unele studii arată că lucrătorii pe ture au mai mult decât dublul prevalenței ulcerului comparativ cu cei care lucrează ziua. Recomandările includ orare mai stabile și mese regulate.

Poziția de somn și sănătatea inimii

Persoanele cu insuficiență cardiacă pot găsi inconfortabil somnul pe partea stângă, din cauza presiunii asupra inimii. Somnul pe partea dreaptă ajută la echilibrarea sistemului nervos autonom. Somnul pe lateral reduce și sforăitul, în timp ce somnul pe spate poate agrava tulburările respiratorii nocturne, afectând inima pe termen lung.

