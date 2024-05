Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat și-au spus “adio” după o relație frumoasă de trei ani. Tot ce e frumos are și un sfârșit. Cu toate acestea, despărțirea a șocat fanii cuplului. Relația lor a întâmpinat dificultăți și tensiuni care au dus la decizia de a merge pe drumuri separate.

În lumina acestor evenimente, Sebastian Dobrincu a făcut o declarație discretă, sugerând că viața continuă și că fiecare trebuie să își urmeze propriul drum, indiferent de obstacolele întâlnite pe parcurs.

Despărțirea lor vine ca o surpriză pentru mulți fani, care au fost obișnuiți să îi vadă împreună și să îi admire ca un cuplu puternic și inspirațional.

“Momentan avem episoadele noastre de pauză, dar viața merge înainte”

Prezent la PRO TV, Sebastian Dobrincu a vorbit despre boala care i-a schimbat viața, dar și despre relația sa cu Ioana Ignat.

“Ioana cred că e bine, sper că bine. Eu nu știu, trebuie să o întrebi pe ea mai bine. Viața merge înainte, indiferent de orice! Noi suntem apropiați, foarte apropiați! Momentan avem episoadele noastre de pauză, dar viața merge înainte, cu bune și cu rele”, a spus Sebastian Dobrincu în emisiunea „La Măruță”.

“Am avut niște episoade foarte tragice”

Sebastian Dobrincu a povestit, în podcastul lui Cristian Sta, despre episoadele tragice pe care acesta le-a avut la sfârșitul anului trecut.

“Eu m-am trezit anul trecut, în noiembrie – decembrie, am avut niște episoade foarte tragice. În primul rând, mi-am luat un feliator de legume și am băgat mâna în el și mi-am retezat palma.

A fost foarte nasol și am crezut că aia e parte rea. Mi s-a declanșat o boală autoimună cu care mă lupt. De aia am și dispărut 6 – 7 luni de pe internet.

Nu am acceptat, nu am mai apărut, nu am mai postat nimic. De șapte luni m-am trezit cu o boală autoimună osoasă care e foarte nasoală. Am avut zile, am avut nopți când plângeam în pat de durere.

Ce m-a învățat asta? Că sănătatea despre care noi avem impresia că o să țină la infinit, nu o să țină. Ce poți face în momentele astea? Să victimizezi că de ce mie mi se întâmplă, de ce tocmai eu care am investit atât în corpul ăsta, în sănătate? Viața nu e dreaptă și fiecare are alt traseu”, povestit Sebastian Dobrincu în podcastul lui Cristian Stan.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!