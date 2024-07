Conform informațiilor inițiale, Garita, atacantul camerunez de 29 de ani, a fost aproape de a semna cu FCSB în perioada de mercato, dar transferul nu s-a materializat.

Gigi Becali a declarat că Garita ar fi trebuit să se prezinte pentru un control medical al genunchiului, dar nu a făcut-o, ceea ce a contribuit la eșuarea transferului.

De cealaltă parte, jucătorul afirmă că nu a ajuns niciodată la on înțelegere cu FCSB. Într-o declarație recentă, Garita a subliniat că nu a fost informat de FCSB despre necesitatea unui astfel de control și că, în realitate, nu s-a simțit dorit de clubul „roș-albastru”.

Nu am ajuns niciodată la o înțelegere cu FCSB și nu văd de ce domnul Becali a spus că nu m-am prezentat la vizita medicală, nu aveam niciun control medical planificat cu clubul. Eu nu am fost niciodată de acord cu cei de la FCSB pentru a face un examen medical. Nu o să intru în detalii cu tine, dar am senzația că clubul nu prea mă vrea. Suporterii mă iubesc foarte mult și eu îi iubesc, dar clubul nu mă vrea. Nu am acceptat niciodată să merg la un control medical. Nu am fost de acord cu asta pentru că nu am simțit că sunt dorit cu adevărat de club,

a declarat Arnolg Garita, potrivit Fanatik.