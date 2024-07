Potrivit sursei citate, incidentul ar fi avut loc chiar în fața bisericii din Pipera, pe care Becali o construiește din fondurile proprii.

Cu toate acestea, latifundiarul din Pipera dezminte așa zisul accident.

Sunt minciuni, n-am făcut niciun accident. Ce, dacă am oprit într-un sens giratoriu, am făcut accident? Am oprit acolo ca să vorbesc cu niște doamne machidoance,

a declarat Gigi Becali, potrivit sportpesurse.ro.