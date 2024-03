Dănuț Lupu a fost eliberat condiționat din închisoare după ce a efectuat cinci luni din pedeapsă. Fostul fotbalist are o ofertă de a reveni în fotbal, conform playtech.ro.

La începutul lunii octombrie 2023, Dănuț Lupu a fost condamnat la șapte luni și zece zile de închisoare cu executare pentru „infractiuni la regimul circulatiei”. Fostul fotbalist a fost prins când conducea pe drumurile publice fără să dețină un permis valabil, care i-a fost suspendat încă din anul 2001, după o decizie judecătorească.

Dănuț Lupu a făcut în urmă cu o lună o cerere pentru eliberarea condiționată, și joi dimineață a fost prezent la Judecătoria Sectorului 5, unde a pledat pentru a ieși din închisoare. Inițial, termenul judecării acestei cereri fusese fixat pentru 27 martie, însă a fost schimbat pentru 7 martie. Fostul internațional a stat cinci luni în spatele gratiilor.

”Mi-am îndeplinit fracția, regret fapta și doresc sa mă întorc acasă alături de ai mei”, a spus Dănuț Lupu, în sala de judecată.

Ar avea ofertă de la Dinamo

Avocatul lui Dănuț Lupu a dezvăluit, în fața judecătorilor, că fostul fotbalist are o ofertă de muncă, de la Dinamo, care-i propune funcția de director sportiv, dar nu a precizat la care dintre cele trei cluburi care poartă acest nume.

”Clientul meu se va reintegra în societate nu va mai greși. În acest moment are o propunere de la Dinamo, să fie angajat ca director sportiv. În plus, trebuie să facă o operație pentru afecțiunea de care suferă”, a afirmat avocatul lui Dănuț Lupu în fața judecătorului.

Dănuț Lupu a mai avut probleme cu legea și când juca în Grecia. În anul 1991 a făcut închisoare după ce a fost acuzat că a condus o rețea de hoți din România, iar produsele erau ascunse la el acasă.

Ridicat de polițiști direct din aeroport

În ziua în care a primit decizia de condamnare, Dănuț Lupu se afla într-o vacanță în Dubai, împreună cu soția. La sosirea în România, polițiștii l-au ridicat din aeroport și l-au condus direct la închisoare.

”Justiția română m-a considerat vinovat, sunt vinovat, asta e viața. Pot să fac ceva? Dacă atât au considerat ei… Ok, poate dacă mă prindeau beat, drogat sau ceva, poate îmi dădeau mai puțin (n.r. – ironic) Dar așa? (…)

Am vorbit cu soția să iasă ea prima și eu să ajung ultimul. Mă vor lua direct de la frontieră. Îmi fac griji pentru familia mea, pentru soția mea”, spunea Dănuț Lupu, după anunțarea verdictului.

-Are 228 meciuri și 44 de goluri în prima divizie

-Are două titluri de campion (1989-1990, cu Dinamo, și 1998-1999, cu Rapid)

-A câștigat 3 Cupe ale României și o Supercupă

-Are 14 meciuri la naționala României.

De ce merge Dănuț Lupu la închisoare. Explicațiile instanței

Fostul fotbalist Dănuţ Lupu a fost condamnat la 7 luni şi 10 zile închisoare, după ce a fost prins de două ori conducând fără permis, judecătorii fiind obligaţi să-i aplice o pedeapsă cu executare.

Decizia anunţată ieri de Curtea de Apel Bucureşti are legătură cu faptul că Dănuţ Lupu era recidivist, iar judecătorii au fost nevoiţi să-i aplice o pedeapsă cu executare, scrie Agerpres.



Prima abatere – Dănuţ Lupu invocă un prieten cu problemele medicale



În dimineaţa zile de 23 octombrie 2017, Dănuţ Lupu se deplasa de la Slănic Moldova spre casă la volanul unui autoturism BMW X5, fiind însoţit de un prieten. Când trece prin judeţul Vrancea, fostul fotbalist produce un accident auto pe DN2 E85, soldat cu pagube materiale. Un echipaj de la Poliţia Rutieră soseşte la locul accidentului, îl legitimează pe şofer şi constată că avea permisul de conducere anulat încă din anul 2001.

