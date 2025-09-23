Danezii au demarat o anchetă după ce drone misterioase au perturbat aeroportul Copenhaga timp de mai multe ore

Autoritățile daneze au demarat o investigație după ce două sau trei drone de mari dimensiuni, deocamdată neidentificate, au zburat deasupra aeroportului Copenhaga luni seară, blocând traficul aerian timp de mai multe ore. Incidentul pare să fi fost o demonstrație de abilități a pilotului necunoscut, care a efectuat manevre complexe deasupra celui mai mare aeroport din Scandinavia, au declarat oficialii marți.

Inspectorul șef Jes Jespersen de la Poliția din Copenhaga a explicat într-o conferință de presă că dronele nu au fost doborâte pentru a evita riscurile, având în vedere aglomerația din aeroport, avioanele de pe piste și rezervoarele de combustibil din apropiere.

Pilotul pare a fi un actor abil, interesat să-și arate tehnica și să exerseze manevrele, a spus Jespersen.

Dronele și-au aprins și stins luminile și au urmat tipare de zbor variate, indicând că nu existau intenții de a provoca vătămări. Cu toate acestea, autoritățile nu exclud posibilitatea ca incidentul să facă parte dintr-un atac hibrid, posibil legat de Rusia, acuzații respinse ferm de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

CITEȘTE ȘI – Reacții globale după taxa record pe vize impusă de Trump: China lansează „K-visa”, Londra analizează eliminarea taxelor pentru talente de top

Dronele ar fi parcurs câțiva kilometri pentru a ajunge la aeroport, iar investigatorii analizează dacă au fost transportate pe uscat sau chiar pe apă. Premierul danez Mette Frederiksen a calificat incidentul drept „cel mai grav atac asupra infrastructurii critice din Danemarca de până acum.”

Traficul aerian a fost reluat marți dimineață, deși au persistat întârzieri și câteva zboruri au fost anulate. Aeroportul Copenhaga a recomandat pasagerilor să verifice informațiile cu companiile aeriene înainte de plecare.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.