De către

Administrația Trump a introdus o taxă de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B, decizie care a provocat îngrijorare în rândul companiilor americane și al marilor economii mondiale, scrie CNBC.

Măsura, intrată în vigoare duminică, face parte din strategia Casei Albe de a proteja locurile de muncă din SUA.

Ca reacție, China va lansa de la 1 octombrie 2025 o viză specială – „K-visa” – destinată tinerilor profesioniști din domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STEM).

Spre deosebire de regimul american, accesul nu va necesita invitație din partea unui angajator local.

În paralel, premierul britanic Keir Starmer analizează eliminarea taxelor pentru persoanele cu realizări de excepție, precum absolvenți ai universităților de top sau câștigători ai unor premii prestigioase.

Impact asupra competitivității SUA

Deși administrația Trump justifică decizia prin protejarea forței de muncă interne, analiștii avertizează că această taxă ar putea slăbi competitivitatea americană în domeniul inovației.

„Ar putea fi o oportunitate pentru Marea Britanie, pentru Europa sau chiar pentru Dubai şi China”, a declarat Charles-Henry Monchau, director de investiţii la Syz Group.

În aceeași linie, Harry Stebbings, fondatorul fondului 20VC, consideră că aceasta este „cea mai mare oportunitate pentru Europa” și a cerut autorităților britanice să simplifice accesul pentru specialiștii afectați de noua taxă.

Startupurile americane caută să valorifice situația

Între timp, companiile și startupurile din SUA încearcă să transforme schimbarea într-un instrument de recrutare.

Totuși, mai mulți lideri din industria tehnologică subliniază că efectul financiar al taxei este mic raportat la valoarea adusă de angajații specializați.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.