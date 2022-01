COVID-19: Emiratele Arabe Unite, o țară foarte rezistentă

Chiar dacă varianta Omicron a blocat din nou părți ale Europei, Emiratele Arabe Unite au reușit, până acum, să rămână deschise pentru majoritatea călătorilor, menținând în același timp infectările la un nivel scăzut, potrivit BBC.

De-a lungul pandemiei, Emiratele Arabe Unite au fost una dintre cele mai rezistente în fața schimbării variantelor de Covid, cu cea mai mare rată de vaccinare din lume și teste extinse și accesibile. De fapt, Emiratele Arabe Unite se află în prezent pe primul loc în clasamentul Bloomberg Covid Resilience, care clasează 53 de țări pe 12 indicatori precum calitatea asistenței medicale, mortalitatea și redeschiderea călătoriilor.

Din cauza pandemiei, cel mai populat oraș al său, Dubai, s-a transformat, de asemenea, dintr-un centru turistic global într-unul în care s-a investit asupra comunității foarte mult. „A trebuit să lucrăm împreună pentru a ne proteja unul pe altul. Oamenii susțin mai multe concepte și proiecte locale cu autenticitate în spate. Lucrurile se mișcă puțin mai încet și mai atent. A fi aici acum se simte ca și cum am fi pe o planetă diferită față de acum doi ani și îmi place asta”, a spus Kathy Johnston, director la compania de ciocolată Mirzam, care locuiește în oraș de mai bine de 30 de ani.

De ce să mergi acolo iarna?

În primul rând, vremea este perfectă în acest moment, spun locuitorii. „Octombrie – mai este cea mai bună perioadă a anului pentru turiști, deoarece nu mai este extrem de cald”, a spus Tala Mohamad, locuitor al Dubaiului. Acest lucru a însemnat, de asemenea, revenirea evenimentelor și activităților în aer liber și a serilor relaxante petrecute pe numeroasele terase ale orașului. Orașul găzduiește și Expo 2020 până la sfârșitul lunii martie 2022, un eveniment global de șase luni, care prezintă pavilioane din întreaga lume, prezentând inovații unice și proiecte futuriste.

Dubai a lucrat cu sârguință în ultimul deceniu pentru a deveni mai durabil, cu investiții majore în energie solară, conservarea apei, clădiri și infrastructură ecologice. Expo 2020 găzduiește, de asemenea, un Pavilion de durabilitate, prezentând proiecte precum copacii solari care oferă umbră în timp ce creează energie și o fermă verticală uriașă care cultivă 9.000 de plante și ierburi.

Locuitorul Vibha Dhawan, un consilier de călătorie la Ovation Travel Group, recomandă Boca, care folosește ingrediente locale precum somonul de la Ferma de pește din Emiratele Arabe Unite și laptele de la fabricile locale de cămile, dar și The Sum of Us, una dintre primele cafenele din Dubai care a devenit ecologică prin utilizarea paielor de semințe de avocado și oferind 10% reducere clienților care aduc o ceașcă reutilizabilă pentru cafea la pachet.

Ce trebuie să știi înainte de a călători acolo ?

Varianta Omicron a venit cu restricții de călătorie care se schimbă rapid, așa că verifică pagina MAE pentru cele mai recente notificări și cerințe. În prezent, călătoriile sunt deschise turiștilor vaccinați cu un vaccin aprobat de OMS, deși vizitatorii trebuie să fie supuși unui test rapid la sosire. Călătorii nevaccinați trebuie să furnizeze un test PCR negativ cu cel mult 72 de ore înainte de plecare. În prezent, călătoriile sunt suspendate pentru cei care vin din sau tranzitează anumite țări africane.