Coșmar camerunez pentru Dinamo! Epassy rămâne fără Mondial, după eliminarea dramatică a „leilor”

Camerun a fost învinsă acasă de RD Congo, iar visul calificării în SUA s-a risipit în prelungiri.

Dezastru pentru portarul lui Dinamo București, Devis Epassy (32 de ani). Rezervă în semifinala preliminariilor africane pentru Cupa Mondială din 2026, goalkeeperul dinamovist a trăit de pe bancă eliminarea dureroasă a naționalei Camerunului, învinsă cu 0-1 de RD Congo, la Yaoundé.

Golul care a pus capăt speranțelor camerunezilor a venit în minutul 90+1, când Chancel Mbemba, fundașul celor de la Marseille, a marcat pentru oaspeți. RD Congo merge mai departe în play-off-ul final, programat pe 16 noiembrie, în timp ce Camerun ratează calificarea și rămâne în afara Mondialului pentru a treia oară după 1982.

„Visul american” al lui Epassy s-a spulberat

Devis Epassy, care evoluează la Dinamo București din vara acestui an, a fost din nou rezervă pentru Andre Onana, titularul postului de portar la naționala Camerunului. Înainte de meci, Epassy se arătase încrezător în șansele echipei, vorbind despre ambiția de a ajunge în America:

„Ne luptăm în fiecare zi la antrenamente pentru asta. Când jucăm cu Camerun, acesta este obiectivul tuturor de acolo. Așa că, desigur, vrem să mergem în America”, declara el pentru Gazeta Sporturilor înaintea confruntării.

Rezultatul însă a fost o lovitură grea pentru întregul grup. La finalul partidei, fotbalistul Bryan Mbeumo, jucătorul lui Manchester United, a părăsit terenul în lacrimi, consolat de colegi și staff. Atmosfera din vestiarul camerunez a fost una apăsătoare, iar jurnaliștii africani au scris despre „o cădere istorică a leilor”.

Presiune uriașă asupra selecționerului Marc Brys

Eșecul amplifică tensiunile existente în jurul selecționerului Marc Brys, a cărui numire a fost contestată încă de la început. Tehnicianul belgian a fost instalat de Ministerul Sporturilor, fără acordul președintelui Federației Cameruneze de Fotbal, Samuel Eto’o, fapt care a declanșat o criză instituțională între cele două tabere.

Camerun a avut un parcurs ezitant în grupa D, câștigând doar cinci meciuri și terminând pe locul secund. Presa locală susține că Brys ar putea fi demis în următoarele zile, în contextul ratării obiectivului principal – calificarea la Cupa Mondială.

Învingătoarea Camerunului, RD Congo, va disputa finala preliminariilor africane împotriva Nigeriei, meci programat pe 16 noiembrie, miza fiind un loc la turneul final din SUA, Canada și Mexic.

Pentru Devis Epassy, eliminarea Camerunului înseamnă sfârșitul unui vis declarat: acela de a reprezenta țara natală la un nou Mondial.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!