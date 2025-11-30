5.4 C
Consultări americano-ucrainene în Florida, pe tema planului lui Trump pentru oprirea războiului

Consultări americano-ucrainene în Florida, pe tema planului lui Trump pentru oprirea războiului

Întâlnirea vine după ce Trump a anunţat în ultimele zile un plan menit să pună capăt conflictului dintre Ucraina şi Rusia

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, şi trimisul special al preşedintelui Donald Trump, Steve Witkoff, urmează să se întâlnească, duminică, în Florida cu reprezentanţi ai Ucrainei, au transmis pentru AFP surse oficiale americane. La discuţii va participa şi Jared Kushner, ginerele liderului de la Casa Albă.

Întâlnirea vine după ce Trump a anunţat în ultimele zile un plan menit să pună capăt conflictului dintre Ucraina şi Rusia, proiect pe care Washingtonul îl promovează tot mai activ în dialogul diplomatic.

La Kiev, preşedintele Volodimir Zelenski a confirmat că a trimis o delegaţie de negociatori în Statele Unite. Echipa este condusă de Rustem Umerov, şeful Consiliului de Securitate Naţională, care va prezenta poziţia Ucrainei şi aşteptările pentru eventualele negocieri de pace.

Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.
