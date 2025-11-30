Întâlnirea vine după ce Trump a anunţat în ultimele zile un plan menit să pună capăt conflictului dintre Ucraina şi Rusia

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, şi trimisul special al preşedintelui Donald Trump, Steve Witkoff, urmează să se întâlnească, duminică, în Florida cu reprezentanţi ai Ucrainei, au transmis pentru AFP surse oficiale americane. La discuţii va participa şi Jared Kushner, ginerele liderului de la Casa Albă.

Întâlnirea vine după ce Trump a anunţat în ultimele zile un plan menit să pună capăt conflictului dintre Ucraina şi Rusia, proiect pe care Washingtonul îl promovează tot mai activ în dialogul diplomatic.

La Kiev, preşedintele Volodimir Zelenski a confirmat că a trimis o delegaţie de negociatori în Statele Unite. Echipa este condusă de Rustem Umerov, şeful Consiliului de Securitate Naţională, care va prezenta poziţia Ucrainei şi aşteptările pentru eventualele negocieri de pace.

