Planul cere Ucrainei concesii teritoriale, limitarea capacităților militare și renunțarea la obiectivul aderării la NATO

Reprezentanți de rang înalt din Statele Unite, Ucraina și principalele puteri europene se reunesc duminică la Geneva pentru a discuta propunerea recent formulată de Washington, privind încheierea conflictului declanșat de invazia rusă din februarie 2022. Întâlnirea, confirmată de surse diplomatice și relatată de Reuters, AFP și DPA, marchează una dintre cele mai ample consultări internaționale de până acum, pe tema planului american.

Delegația Statelor Unite, condusă de emisarul special Steve Witkoff și de secretarul de stat Marco Rubio, va prezenta detalii ale documentului în 28 de puncte, despre care președintele Donald Trump a afirmat că ar trebui acceptat de Kiev, până la 27 noiembrie. Planul cere Ucrainei concesii teritoriale, limitarea capacităților militare și renunțarea la obiectivul aderării la NATO. Trump a precizat, totuși, că actuala propunere nu reprezintă varianta finală. Kievul va fi reprezentat la masa discuțiilor de Andrii Iermak, șeful administrației prezidențiale, alături de responsabili din structurile de securitate. La consultări vor participa și consilierii pe securitate națională ai Regatului Unit, Germaniei și Franței, iar Uniunea Europeană își va trimite propriul reprezentant. Italia ar putea, de asemenea, să se alăture formatului.

În ultimele zile, mai mulți lideri europeni au apreciat că propunerea americană poate constitui un punct de plecare, dar au insistat că este necesar un volum suplimentar de lucru, pentru a ajunge la un text acceptabil pentru toate părțile. O sursă guvernamentală germană a confirmat că un proiect separat, alocat unei inițiative europene de pace și construit pe baza planului american, a fost deja comunicat atât Ucrainei, cât și administrației Trump.

Detalii din presa americană arată că schița planului de 28 de puncte a fost conturată, în urma discuțiilor dintre Steve Witkoff și Kirill Dmitriev, emisar economic al președintelui rus Vladimir Putin, fără consultarea prealabilă a aliaților europeni ai Ucrainei. Documentul ar acorda Rusiei control total asupra regiunii Donbas, în timp ce Ucraina ar urma să păstreze anumite teritorii din Zaporojie și Herson. În schimb, Kievul ar primi garanții de securitate oferite de SUA și ar putea continua parcursul spre Uniunea Europeană, în timp ce teritoriile cedate ar deveni zone demilitarizate.

Duminică, la Geneva, toate aceste propuneri vor intra în analiza comună a partenerilor occidentali, în încercarea de a evalua, dacă planul american poate deschide drumul către negocieri efective de pace.

